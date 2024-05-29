Епіцентр розписав мирову з Вересом у першому матчі плей-оф УПЛ
У середу, 29 травня, відбувся перший матч плей-оф за місце в Українській Прем'єр-лізі в наступному сезоні.
Епіцентр з Кам'янця-Подільського зіграв унічию з рівненським Вересом. Перший тайм розпочинався з упевненої гри рівнян, які створили кілька моментів, проте гравцям забракло точності.
Ближче до середини тайму гра вирівнялася і футболісти Епіцентра також почали бити по воротах. Зрештою, на 28 хвилині Владислав Мороз, хоч і з рикошетом, проте вивів свою команду вперед. А під кінець першої половини господарі мали ще одну шикарну можливість, але воротар Вереса зробив неймовірний сейв.
В другому таймі моментів було вже не так багато. На 66 хвилині матчу підопічні Олега Шандрука мали неймовірний шанс зрівняти рахунок після штрафного, проте гравець першолігової команди виніс м'яч з лінії воріт. На 80 хвилині до гостроти біля воріт підопічних Сергія Нагорняка знову призвело стандартне положення, цього разу кутовий. І Микола Гайдучик таки зрівняв рахунок у матчі.
На останніх хвилинах в обох команд були гольові моменти, проте рахунок залишився незмінним.
Чемпіонат України — УПЛ
Плей-оф, перший матч
29 травня
Епіцентр — Верес 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Мороз, 1:1 - 80 Гайдучик
Також 29 травня відбудеться ще один матч плей-оф УПЛ:
- 18:00 Оболонь — Лівий берег
Пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ. Зазначимо, що матчі-відповіді будуть зіграні 2 червня.
Нагадаємо, Верес та Оболонь посіли 13 та 14 місця в УПЛ у сезоні-2023/24. Лівий берег та Епіцентр завершили цьогорічний розіграш Першої ліги на 3 та 4 позиціях.
Фото: УПЛ