Ротань – про нічию проти Копенгагена: Ми не досягли того результату, на який заслуговували

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань висловився про результативну нічию (3:3) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2026/27 проти данського Копенгагена.

Його цитує Tribuna.

Наставник "вовків" відзначив хорошу гру своєї команди, яка показала гарну організацію на футбольному полі та подарувала позитивний настрій після поєдинку.

"Ми чітко розуміли, що ми хочемо. Є позитив, але є й мінуси, які ми маємо виправити до гри через тиждень, тому що деякі моменти у грі на оборону ми допускаємо вже кілька матчів. Це бентежить. Якщо брати сьогодні загалом гру, то це переможна гра. Сьогодні ми повинні були впевнено вигравати. Можна казати, що ми маємо радіти цьому результату, але ми не досягли того результату, на який заслуговували. Звісно, що у мене, як у тренера, є певне розчарування. Знаю, що вболівальникам гра сподобалася. В принципі, і мені як тренеру десь у глибині душі. Але щоб обігрувати такі команди, як Копенгаген, ми повинні надійніше діяти в обороні. Це стосується й атаки – оборона починається зверху", – сказав Ротань.

44-річний спеціаліст запевнив, що матч-відповідь буде зовсім іншим на відміну від попереднього. За його словами, він буде не таким легким у створенні моментів. Це буде бій, на який його команда повинна бути добре налаштованою.

"Якщо взяти окремі епізоди, у нас на полі була команда, була організація, була гарна гра. Але не будемо переходити на персоналії. Деяким хлопцям треба ставати мужичками. Хоча у нас сьогодні було 4 дебютанти, це також наш досвід. Але вже хочеться, щоб цей досвід переростав у якість", – зазначив головний тренер житомирян.

Також Ротань прокоментував промову Олександра Усика, з якою він звернувся до гравців у роздягальні після матчу. За словами наставника, і президент клубу Геннадій Буткевич, і український боксер заявили, що бачать у команді великий потенціал, який зможуть розкрити перемоги.

"Цей матч, мабуть, приніс величезне задоволення вболівальникам, але результат не дає нам такої впевненості перед виїзним матчем. Але ми маємо розуміти головний посил від Олександра і від президента – нам потрібно ставати мужичками. Єврокубкові матчі помилок не вибачають", – відповів Ротань.

Матч-відповідь Копенгаген – Полісся запланований на 29 липня. Початок – о 20:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що київське Динамо програло грецькому ПАОКу у першому поєдинку кваліфікації Ліги Європи-2026/27, тоді як черкаський ЛНЗ несподівано втримав нульову нічию проти бельгійського Гента.