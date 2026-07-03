Мальдера: У Ротаня дуже цікаве бачення футболу

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера поділився своєю думкою щодо наставника Полісся Руслана Ротаня.

Слова італійського фахівця наводить пресслужба житомирського клубу.

"Він хороший тренер, який має дуже цікаві ідеї та бачення футболу. На мою думку, українському футболу важливо мати таких керманичів. З огляду на вимоги сучасного футболу, він є саме тим тренером, який проповідує сучасний стиль гри.

Він молодий тренер і він весь час прагне вдосконалюватися. У нього великі амбіції – і це дуже важливо. Сподіваюся, він зможе стати дуже успішним тренером", – заявив Мальдера.