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Мальдера: У Ротаня дуже цікаве бачення футболу

Олег Дідух — 3 липня 2026, 18:19
Мальдера: У Ротаня дуже цікаве бачення футболу
Андреа Мальдера
УАФ

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера поділився своєю думкою щодо наставника Полісся Руслана Ротаня.

Слова італійського фахівця наводить пресслужба житомирського клубу.

"Він хороший тренер, який має дуже цікаві ідеї та бачення футболу. На мою думку, українському футболу важливо мати таких керманичів. З огляду на вимоги сучасного футболу, він є саме тим тренером, який проповідує сучасний стиль гри.

Він молодий тренер і він весь час прагне вдосконалюватися. У нього великі амбіції – і це дуже важливо. Сподіваюся, він зможе стати дуже успішним тренером", заявив Мальдера.

Нагадаємо, Ротань увійшов до чільної трійки у голосуванні за звання найкращого тренера УПЛ сезону-2025/26.

Руслан Ротань Андреа Мальдера

Андреа Мальдера

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