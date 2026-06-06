Чи готові замахнутися на більше, аніж "бронзу" УПЛ: Ротань оцінив перспективи Полісся

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань висловився, чи може його команда претендувати на вищі позиції, аніж на бронзові нагороди.

Про це він розповів у коментарі Ютуб-каналу "Футбольний диван".

За його словами, розіграш-2025/26 був сезоном становлення для його підопічних.

"Ми до цього прагнемо. І я думаю, що, в принципі, цей сезон — він сезон такого становлення, і наступний сезон – він покаже. Але нам усім треба розуміти, що ми повинні зараз почати спочатку, поставити цілі і вперто йти до них, тому що, знову-таки, початок єврокубків – це дуже складно, переїзди, логістика важка. Тому тут потрібно зробити висновки з тих помилок, які вже були в минулому році, і йти до своєї мети. Все можливо, якщо ставити цілі і цьому прагнути", – сказав Ротань.

Полісся фінішувало у розіграші УПЛ-2025/26 на третьому місці, набравши 59 балів у 30-ти турах. Житомиряни поступилися лише чемпіону донецькому Шахтарю та черкаському ЛНЗ, який посів друге місце. "Вовки" відібралися до Ліги конференцій.

Нагадаємо, що для Ротаня цей сезон став другим поспіль із здобутими нагородами. У минулому розіграші української першості наставник завоював срібні медалі з Олександрією, яка цього року бореться за право зберегти прописку в УПЛ.

Раніше центральний захисник Полісся Ілір Краснічі розповів, що "вовки" готові грати у Лізі чемпіонів.