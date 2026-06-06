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Чи готові замахнутися на більше, аніж "бронзу" УПЛ: Ротань оцінив перспективи Полісся

Софія Кулай — 6 червня 2026, 10:08
Чи готові замахнутися на більше, аніж бронзу УПЛ: Ротань оцінив перспективи Полісся
Руслан Ротань
ФК Полісся

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань висловився, чи може його команда претендувати на вищі позиції, аніж на бронзові нагороди.

Про це він розповів у коментарі Ютуб-каналу "Футбольний диван".

За його словами, розіграш-2025/26 був сезоном становлення для його підопічних.

"Ми до цього прагнемо. І я думаю, що, в принципі, цей сезон — він сезон такого становлення, і наступний сезон – він покаже. Але нам усім треба розуміти, що ми повинні зараз почати спочатку, поставити цілі і вперто йти до них, тому що, знову-таки, початок єврокубків – це дуже складно, переїзди, логістика важка.

Тому тут потрібно зробити висновки з тих помилок, які вже були в минулому році, і йти до своєї мети. Все можливо, якщо ставити цілі і цьому прагнути", – сказав Ротань.

Полісся фінішувало у розіграші УПЛ-2025/26 на третьому місці, набравши 59 балів у 30-ти турах. Житомиряни поступилися лише чемпіону донецькому Шахтарю та черкаському ЛНЗ, який посів друге місце. "Вовки" відібралися до Ліги конференцій.

Нагадаємо, що для Ротаня цей сезон став другим поспіль із здобутими нагородами. У минулому розіграші української першості наставник завоював срібні медалі з Олександрією, яка цього року бореться за право зберегти прописку в УПЛ.

Раніше центральний захисник Полісся Ілір Краснічі розповів, що "вовки" готові грати у Лізі чемпіонів.

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