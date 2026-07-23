На очах в Усика: Полісся розписало нічию проти Копенгагена у Лізі конференцій

Житомирське Полісся 23 липня переможно стартувало у кваліфікації Ліги конференцій-2026/27, несподівано здолавши данський Копенгаген.

На старті зустрічі команди обмінялися голами. На м'яч Роберта своїм результативним ударом відповів Краснопір.

Команда Руслана Ротаня провела відмінний перший тайм, у якому повністю переграла суперника за статистикою – 12 ударів, 5 із яких були у площину воріт. Натомість гості завдали лише 3-х пострілів (2 – у площину).

Така активність на футбольному полі перетворилася у гол Федора. На 36-й хвилині гравці Копенгагена помилилися поблизу власного штрафного майданчика. М'яч перехопив Андрієвський, який віддав далі на Федора. Колишньому футболісту львівських Карпат нічого не залишалося, як пробити повз голкіпера Рунарссона, вивівши "вовків" уперед 2:1.

Це дебютний гол Федора в офіційних іграх за Полісся.

Читайте також : Відео Усик присутній на матчі Полісся у кваліфікації Ліги конференцій

На перерву житомирський колектив пішов у гарному настрої та з переможним результатом. Олександр Усик, який був присутній у VIP-секторі, був задоволений виступом Полісся у перші 45 хвилин.

Натомість у другій половині зустрічі гостям вдалося перевернути хід поєдинку на свою користь. На 55-й хвилині Роберт оформив дубль, а наприкінці гри Мадсен вдруге у цьому протистоянні вивів Копенгаген уперед.

Здавалося, що "вовки" зазнають поразки у першій зустрічі, але підопічні Ротаня не опустили руки. На 88-й хвилині досвідчений Філіппов, який вийшов на заміну по ходу другого тайму, замкнув передачу з флангу від Велетня – 3:3.

Цей м'яч Філіппова врятував житомирян від "домашньої" поразки – бойова мирова 3:3.

Ліга конференцій-2026/27

Другий раунд кваліфікації, 23 липня

Полісся – Копенгаген 3:3 (2:1)

Голи: 0:1 – 4 Роберт, 1:1 – 6 Краснопір, 2:1 – 36 Федор, 2:2 – 55 Роберт, 2:3 – 83 Мадсен, 3:3 – 88 Філіппов

Відеоогляд матчу Полісся – Копенгаген від MEGOGO

Матч-відповідь запланований на 29 липня. Початок – о 20:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що київське Динамо програло грецькому ПАОКу у першому поєдинку кваліфікації Ліги Європи-2026/27.