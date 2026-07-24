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Ви – тигри: Усик видав мотиваційну промову до гравців Полісся після матчу Ліги конференцій

Софія Кулай — 24 липня 2026, 07:08
Ви – тигри: Усик видав мотиваційну промову до гравців Полісся після матчу Ліги конференцій
Олександр Усик
ФК Полісся

Олександр Усик звернувся до футболістів житомирського Полісся після бойової мирової (3:3) проти данського Копенгагена у першому матчі кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2026/27.

Український боксер, який завітав на поєдинок, завітав у роздягальню "вовків" та видав мотиваційну промову.

"І сміливіше. Дехто з вас отримує офігенний момент, і він трошки боїться. Та це нормально, ми команда. Трошки вище, слава Богу, далі. Але потенціал, як сказав Петрович, тренер, неймовірний. Сміливіше і впевненіше.

Ви можете це зробити. Просто у декого із нас, у людей, є такий момент, що я трошечки не буду це робити, ну от невпевненість. Ніфіга, ви всі впевнені, ви – тигри. Ну, в даному випадку вовки, бо тигри є в зоопарку і цирку, а вовки не завжди. В цирку взагалі їх немає. Кажуть, є. Ні, то лайки.

Ви, хлопці, неймовірні. Офігенна гра, емоції. Я чув людей, але як спортсмен я розумію, що ви можете забирати, тому що дехто в другий тайм вийшов і трошки як спали. Ніфіга. Дякую вам", – сказав Усик.

Матч-відповідь Копенгаген –  Полісся запланований на 29 липня. Початок – о 20:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що київське Динамо програло грецькому ПАОКу у першому поєдинку кваліфікації Ліги Європи-2026/27, тоді як черкаський ЛНЗ несподівано втримав нульову нічию проти бельгійського Гента.

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Олександр Усик

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