ЛНЗ несподівано дав бій Генту, зігравши внічию у дебютному матчі в єврокубках
Черкаський ЛНЗ 23 липня дебютував у єврокубках із нульової мирової проти бельгійського Гента.
У перші 45 хвилин команди на обох створили не так багато моментів. Лише на два удари більше було у виконанні бельгійського колективу – 5 проти 3-х у команди Віталія Пономарьова.
Однак жоден із ударів не конвертувався у взяття воріт. На перерву команди пішла за "сухого" рахунку.
У другому таймі футболісти Гента першими створили гостроту. На 63-й хвилині Гооре перевірив на міцність поперечину воріт Паламарчука, яка прийняла на себе постріл із близької дистанції.
Ще через 13 хвилин гості знову змарнували хорошу нагоду. Вергара завдав удару у площину воріт ЛНЗ. Паламарчук був на місці, не давши супернику відкрити рахунок у зустрічі.
Колективи видали доволі рівну гру та не подарували уболівальникам жодного голу. ЛНЗ не програє в історичному поєдинку.
Ліга конференцій-2026/27
2-й раунд кваліфікації, 23 липня
ЛНЗ – Гент 0:0
Друга зустріч відбудеться у Бельгії 30 липня. Початок – о 21:30 (за київським часом).
Раніше київське Динамо зазнало поразки від грецького ПАОКа у кваліфікації Ліги Європи (2:3), а житомирське Полісся врятувалося від поразки проти данського Копенгагена (3:3).