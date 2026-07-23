ЛНЗ несподівано дав бій Генту, зігравши внічию у дебютному матчі в єврокубках

Черкаський ЛНЗ 23 липня дебютував у єврокубках із нульової мирової проти бельгійського Гента.

У перші 45 хвилин команди на обох створили не так багато моментів. Лише на два удари більше було у виконанні бельгійського колективу – 5 проти 3-х у команди Віталія Пономарьова.

Однак жоден із ударів не конвертувався у взяття воріт. На перерву команди пішла за "сухого" рахунку.

У другому таймі футболісти Гента першими створили гостроту. На 63-й хвилині Гооре перевірив на міцність поперечину воріт Паламарчука, яка прийняла на себе постріл із близької дистанції.

Ще через 13 хвилин гості знову змарнували хорошу нагоду. Вергара завдав удару у площину воріт ЛНЗ. Паламарчук був на місці, не давши супернику відкрити рахунок у зустрічі.

Колективи видали доволі рівну гру та не подарували уболівальникам жодного голу. ЛНЗ не програє в історичному поєдинку.

Ліга конференцій-2026/27

2-й раунд кваліфікації, 23 липня

ЛНЗ – Гент 0:0

Друга зустріч відбудеться у Бельгії 30 липня. Початок – о 21:30 (за київським часом).

Раніше київське Динамо зазнало поразки від грецького ПАОКа у кваліфікації Ліги Європи (2:3), а житомирське Полісся врятувалося від поразки проти данського Копенгагена (3:3).