Лієпая з Коробенком вдома програла Аустрії: інші результати 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 23 липня, низкою матчів продовжилася програма 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Зокрема, латвійська Лієпая українського півзахисника Андрія Коробенка, який з'явився на заміну, вдома поступилася віденській Аустрії, водночас Пюнік українського захисника Сергія Вакуленка на виїзді програв Дебрецену.

Литовський Паневежес, за який грає ще один представник України Олександр Курцев, зіграв унічию з Тоболом.

Згодом відбулася ще низка зустрічей. Так, Дун вдома обіграв представника Боснії і Герцеговини Вележ Мостар. Український захисник словацького клубу Тарас Качараба весь матч провів на лаві запасних.

Водночас литовський Жальгіріс Івана Литвиненка на виїзді зазнав розгромної поразки від Динамо Тбілісі – сам українець зіграв у матчі 68 хвилин. Водночас Зімбру голкіпера Артема Одинцова обіграв вірменський Ноах (українець весь матч провів на лаві для запасних).

Пізніше відбудеться ще низка матчів 2-го раунду. Зокрема, ЛНЗ зіграє проти Гента, а Полісся проти Копенгагена.

Ліга конференцій-2026/27

Кваліфікація, 2-й раунд

Малішева (Косово) – Гіберніан (Шотландія) 2:0 (1:0)

Алашкерт (Вірменія) – ЧФР Клуж (Румунія) 1:1 (1:0)

Лієпая (Латвія) – Аустрія Відень (Австрія) 0:2 (0:1)

Паневежис (Литва) – Тобол (Казахстан) 1:1 (1:0)

ГІК (Фінляндія) – Колрейн (Північна Ірландія) 5:0 (2:0)

Дебрецен (Угорщина) – Пюнік (Вірменія) 1:0 (0:0)

Діла Горі (Грузія) – Аполлон (Кіпр) 0:4 (0:2)

Пайде (Естонія) – Зіра (Азербайджан) 1:0 (0:0)

Флора (Естонія) – Нью-Сейнтс (Уельс) 1:0 (1:0)

АЕК Ларнака (Кіпр) – Бейтар (Ізраїль) 0:1 (0:0)

Дун.Стреда (Словаччина) – Вележ Мостар (Боснія і Герцеговина) 1:0 (0:0)

Ракув (Польща) – Валлетта (Мальта) 3:1 (0:1)

РФС (Латвія) – Вестрі (Ісландія) 4:1 (3:0)

БАТЕ (Білорусь) – Сьон (Швейцарія) 1:1 (1:1)

ГАІС (Швеція) – Норшелланн (Данія) 1:0 (1:0)

Динамо Тбілісі (Грузія) – Жальгіріс (Литва) 3:0 (3:0)

Зімбру (Молдова) – Ноах (Вірменія) 1:0 (1:0)

Вітебськ (Білорусь) – Сутьєска (Чорногорія) 3:0 (2:0)

Санта Колома (Андорра) – Рапід (Австрія) 1:3 (0:0)

Університатя Клуж (Румунія) – Бранн (Норвегія) 2:2 (0:1)

З результатами за 22 липня можна ознайомитися у цій новині.