Має дуже великий потенціал: Ротань – про трансфер вінгера Динамо

Головний тренер Полісся Руслан Ротань пояснив трансфер вінгера Максима Брагару, якого "вовки" викупили у Динамо.

Про це він розповів у коментарі пресслужбі клубу.

"По-перше, Брагару заслужив на цей контракт, він допоміг нам здобути бронзові медалі. По-друге, це дуже якісний гравець з дуже класними індивідуальними показниками. Це важливий гравець для нас, це однозначно підсилення для нас, тому ми дуже раді, що Макс з нами сьогодні.

Ми будемо робити все, щоб цей гравець прогресував. У нього дуже великий потенціал, який не розкритий на дуже багато відсотків. Найголовніше – що це має розуміти й сам гравець, що його потенціал потрібно розкривати своєю роботою на кожному тренуванні та в кожній грі.

Ми стали сильнішими від цього, це повноцінний наш гравець, і вже спокійніше, що якраз ми маємо таких гравців. Це також універсальний гравець, який може зіграти з флангів, на позиції "десятки" чи "вісімки", а якщо потрібно – то й на позиції крайнього захисника", – підсумував Ротань.