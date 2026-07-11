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Має дуже великий потенціал: Ротань – про трансфер вінгера Динамо

Олександр Булава — 11 липня 2026, 20:22
Має дуже великий потенціал: Ротань – про трансфер вінгера Динамо
Максим Брагару
ФК Полісся

Головний тренер Полісся Руслан Ротань пояснив трансфер вінгера Максима Брагару, якого "вовки" викупили у Динамо.

Про це він розповів у коментарі пресслужбі клубу.

"По-перше, Брагару заслужив на цей контракт, він допоміг нам здобути бронзові медалі. По-друге, це дуже якісний гравець з дуже класними індивідуальними показниками. Це важливий гравець для нас, це однозначно підсилення для нас, тому ми дуже раді, що Макс з нами сьогодні.

Ми будемо робити все, щоб цей гравець прогресував. У нього дуже великий потенціал, який не розкритий на дуже багато відсотків. Найголовніше – що це має розуміти й сам гравець, що його потенціал потрібно розкривати своєю роботою на кожному тренуванні та в кожній грі.

Ми стали сильнішими від цього, це повноцінний наш гравець, і вже спокійніше, що якраз ми маємо таких гравців. Це також універсальний гравець, який може зіграти з флангів, на позиції "десятки" чи "вісімки", а якщо потрібно – то й на позиції крайнього захисника", – підсумував Ротань.

У сезоні-2025/26 Максим виступав за Полісся на правах річної оренди. За цей час встиг продемонструвати найкращі якості та завоювати місце в основному складі. На рахунку 23-річного футболіста 4 голи та 4 асисти у 26 поєдинках у всіх турнірах.

Нагадаємо, житомирське Полісся виступатиме у Лізі конференцій. У межах другого кваліфікаційного раунду команда Руслана Ротаня зустрінеться з данським Копенгагеном. Поєдинки відбудуться 23 та 30 липня.

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