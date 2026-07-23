Динамо зазнало поразки від ПАОКа у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 23 липня, Динамо та ПАОК зіграли свій перший матч 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи, де перемогу святкували гравці грецького клубу.

Зустріч, яка відбулася в Польщі на "Арена Люблін", завершилася з рахунком 3:2.

Рахунок у матчі було відкрито вже на 3-й хвилині протистояння: Бражко отримав передачу від Дубінчака, прорвався крізь оборону суперника, а потім переграв ударом з середньої відстані переграв голкіпера суперників Павленку, відправивши м'яч під ліву стійку воріт.

Після такого "холодного душу" суперник прокинувся доволі швидко та перехопив ініціативу, а вже через 10 хвилин відновив паритет на табло зусиллями Константеліаса, який ефектно відправив м'яч у сітку воріт Нещерета після асисту Живковича.

Надалі ПАОК продовжував більше володіти м'ячем: до перерви непоганий момент мав колишній гравець Шахтаря Тайсон, який вийшов на заміну, змінивши травмованого Алі, але його удар пройшов повз ворота, на що кияни відповіли непоганим пострілом поруч зі стійкою від Герреро.

На 37-й хвилині чудову нагоду мав Шапаренко, але його удар з далекої відстані спрямований у правий нижній кут воріт парирував голкіпер, а через хвилину ПАОК забив вдруге і вперше вийшов у лідери: через помилку захисника м'яч отримав Зафейріс і з близької відстані закотив його в ворота киян, які до перерви аргументів більше не знайшли.

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Старт другої 45-хвилинки знову не обійшовся без швидкого голу, але тепер не від Динамо: Константеліас асистував Сантамарії, який з-за меж штрафного майданчика втретє пробив Нещерета, зробивши ситуацію для підопічних Костюка ще більш важкою.

У київського клубу взагалі нічого не клеїлося в атаці, а гострих моментів, у порівнянні з першим таймом, стало ще менше, попереду динамівці були лише за відсотком володіння м'ячем, та і то ця перевага не була прямо вкрай відчутною.

Суперник міг дозволити собі грати за рахунком, зосередившись на захисті з виходом у контратаки, одна з яких ледь не завершилася голом від Константеліаса, однак його постріл пройшов поруч зі стійкою воріт, не дозволивши тому оформити дубль.

У середині тайму Костюк зробив низку замін, зокрема, випустив на поле Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського, які змінили Герреро та Шапаренка відповідно. І це спрацювало, адже Віталій вже через 10 хвилин виконав асист на Лонвейка, який скоротив відставання до одного м'яча. Зазначимо, що нідерландець також вийшов на заміну, але на 55-й хвилині поєдинку.

Втім, уникнути поразки все ж не вдалося. ПАОК, хоча і не без проблем, але довів справу до перемоги та заробив собі перевагу перед матчем-відповіддю, який відбудеться у Греції 30 липня.

Ліга Європи-2026/27

Кваліфікація, другий раунд

23 липня

Динамо Київ – ПАОК 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 3 Бражко, 1:1 – 13 Константеліас, 1:2 – 38 Зафейріс, 1:3 – 51 Сантамарія, 2:3 – 77 Лонвейк

Напередодні "біло-сині" дізнались потенційних суперників у Лізі Європи, а також у Лізі конференцій, якщо не зможуть пройти ПАОК.

Як відомо, кияни на шляху до другого раунду кваліфікації Ліги Європи переграли румунську Університатю Клуж-Напока. Після нульової нічиєї у першій грі підопічні Ігоря Костюка довели справу до серії пенальті у матчі-відповіді, де "біло-сині" виявилися точнішими.