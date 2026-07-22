Ротань: Ми хочемо бути такою командою, як Копенгаген

Головний тренер Полісся Руслан Ротань розповів, чого чекає від першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена.

Слова фахівця наводить пресслужба українського клубу.

"Ми бачили не тільки товариські поєдинки Копенгагена, ми бачили й ігри при цьому тренері в чемпіонаті. Дуже цілісна команда.

Якщо зробити висновок по команді Копенгаген, звісно, це команда рівня Ліги чемпіонів, групового етапу Ліги Європи, з досвідом гри в єврокубках і з дуже класними гравцями. Але ви ж розумієте, так як в єврокубках грає Копенгаген, з класною дисципліною і організацією, такою командою хочемо бути і ми", – заявив тренер.