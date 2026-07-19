Ротань: Копенгаген – суперник рівня Ліги чемпіонів

Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився своєю думкою щодо суперника команди по другому раунду кваліфікації Ліги конференцій, Копенгагена.

Слова тренера наводить пресслужба Полісся.

"Це суперник рівня Ліги чемпіонів, Ліги Європи, з дуже-дуже класним підбором гравців. Для нас дуже важливо, щоб ми розуміли, що ми також хочемо грати в футбол, ми прагнемо в Європу, і ми також багато що вміємо.

Ми будемо давати хлопцям інформацію по Копенгагену, щоб вони мали розуміння, що нас чекає, ідею цієї команди, що вони хочуть, що вони можуть. А ця команда дійсно може дуже-дуже багато. Там всі компоненти на дуже високому рівні. Всі скандинавські збірні і команди – досить організовані, дисципліновані і максимально мотивовані", – заявив український фахівець.