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Усик присутній на матчі Полісся у кваліфікації Ліги конференцій

Софія Кулай — 23 липня 2026, 22:42
Усик присутній на матчі Полісся у кваліфікації Ліги конференцій
Усик на матчі Полісся – Копенгаген
Скриншот із відео

Олександр Усик присутній у VIP-секторі на першому матчі житомирського Полісся проти данського Копенгагена у кваліфікації Ліги конференцій-2026/27.

Український боксер із трибун перехрестив команду та, схоже, його приїзд додатково мотивував команду. У першому таймі підопічні Руслана Ротаня повністю переграли суперника, оформивши перемогу з рахунком 2:1.

Голи у складі "вовків" забивали Ігор Краснопір та Олег Федор. Натомість по ходу другого тайму гості змогли відігратися у рахунку 2:2. Матч триває.

Раніше повідомлялося, що київське Динамо зазнало поразки у першій грі кваліфікації Ліги Європи від грецького ПАОКа (2:3).

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