"Короля" скинули з трону: огляд центрального матчу 18 туру УПЛ ЛНЗ – Полісся
У суботу, 28 лютого, відбувся черговий матч 18 туру Української Прем'єр-ліги, у якому Полісся на виїзді переграло ЛНЗ.
Через цю поразку черкаський клуб втратив лідерство в турнірній таблиці, пропустивши вперед Шахтар, який напередодні переміг Верес.
Натомість Полісся скоротило відставання від ЛНЗ до двох очок, посідаючи третю сходинку.
Огляд матчу
Чемпіонат України – УПЛ
18 тур, 28 лютого
Голи: 0:1 – 4 Андрієвський, 0:2 – 33 Емерллаху, 1:2 – 74 Ассінор, 1:3 – 83 Гайдучик
Раніше повідомлялося, що черкаський ЛНЗ по закінченню поточного сезону-2025/26 може втратити одного з лідерів команди Мухаррема Яшарі.