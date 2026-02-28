Українська правда
"Короля" скинули з трону: огляд центрального матчу 18 туру УПЛ ЛНЗ – Полісся

Олексій Мурзак — 28 лютого 2026, 16:46
Короля скинули з трону: огляд центрального матчу 18 туру УПЛ ЛНЗ – Полісся

У суботу, 28 лютого, відбувся черговий матч 18 туру Української Прем'єр-ліги, у якому Полісся на виїзді переграло ЛНЗ.

Через цю поразку черкаський клуб втратив лідерство в турнірній таблиці, пропустивши вперед Шахтар, який напередодні переміг Верес.

Натомість Полісся скоротило відставання від ЛНЗ до двох очок, посідаючи третю сходинку.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ
18 тур, 28 лютого

ЛНЗ – Полісся 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 4 Андрієвський, 0:2 – 33 Емерллаху, 1:2 – 74 Ассінор, 1:3 – 83 Гайдучик

Раніше повідомлялося, що черкаський ЛНЗ по закінченню поточного сезону-2025/26 може втратити одного з лідерів команди Мухаррема Яшарі.

