"Гірники" пішли у відрив: огляд центрального матчу 24 туру УПЛ Шахтар – Полісся

У понеділок, 20 квітня, відбувся центральний матч 24 туру Української Прем'єр-ліги, у якому Шахтар у Львові обіграв Полісся.

Єдиним і переможним голом на 56-й хвилині відзначився Валерій Бондар.

У підсумку "гірники" одноосібно очолити турнірну таблицю першості, обійшовши ЛНЗ, який несподівано програв Колосу.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 20 квітня

Шахтар – Полісся 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 56 Бондар

Шахтар: Різник, Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Очеретько, Ісаке Сілва (Назарина, 88), Бондаренко (Тобіас, 88), Егіналду (Невертон, 70), Траоре (Кауан Еліас, 80), Аліссон (Лукас Феррейра, 70).

Полісся: Волинець, Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський (Майсурадзе, 21), Бабенко, Андрієвський (Краснічі, 81), Емерллаху (Федор, 46), Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 62), Назаренко (Брагару, 62).

Після цього матчу наставник "вовків" Руслан Ротань зазначив, що його команда вибула з чемпіонської гонки та, швидше за все, боротиметься лише за "бронзу".