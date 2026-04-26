Найрезультативніший матч в історії УПЛ: огляд поєдинку 25 туру між Кривбасом та Динамо

У неділю, 26 квітня, відбувся матч 25 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Динамо переграло Кривбас.

Цей поєдинок, у якому команди на двох забили 11 голів, став найрезультативнішим в історії чемпіонатів України. Досі жодного разу в одному матчі УПЛ не було забито стільки голів.

Завдяки цій перемозі Динамо піднялося на третю сходинку турнірної таблиці першості, однак команду Костюка знову може обійти Полісся, яке свій матч туру ще не зіграло.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 26 квітня

Кривбас – Динамо 5:6 (4:1)

Голи: 1:0 – 13 Мендоза, 1:1 – 15 Пономаренко, 2:1 – 29 Мендоза, 3:1 – 34 Мендоза, 4:1 – 45+2 Мендоза, 4:2 – 48 Михавко, 4:3 – 63 Волошин, 4:4 – 69 Буяльський, 5:4 – 73 Задерака, 5:5 – 76 Ярмоленко, 6:5 – 87 Ярмоленко

Попередження: Араухо, 54 – Захарченко, 25, Волошин, 58.

Кривбас: Кемкін – Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац (Дібанго, 71) – Араухо – Бар Лін (Джовані, 71), Задерака, Шевченко, Мендоза – Мулик (Парако, 60).

Динамо: Нещерет – Коробов (Караваєв, 46), Захарченко, Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Яцик (Буяльський, 61) – Волошин (Ярмоленко, 73), Піхальонок, Шапаренко, Редушко – Пономаренко.

Нагадаємо, що вінгер Кривбаса Глейкер Мендоза став першим гравцем в історії чемпіонатів України, який зумів забити чотири голи у ворота Динамо в одному матчі.