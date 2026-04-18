Повернення в еліту після 32-річної перерви: Буковина достроково гарантувала вихід в УПЛ

Після нічиєї Лівого Берега з тернопільською Нивою (0:0) у 24 турі Першої ліги України чернівецька Буковина достроково гарантувала собі вихід в Українську Прем'єр-лігу.

Перевага Буковини над третім місцем складає 19 очок за шість турів до кінця чемпіонату. Таким чином, команда Сергія Шищенка гарантувала собі фініш у топ-2, а отже, і підвищення у класі.

Зазначимо, що Буковина повернулася в еліту чемпіонату України з футболу після 32-річної перерви. Востаннє на цьому рівні команда з Чернівців виступала ще у 1994 році.

Додамо, що від здобуття Україною незалежності Буковина безперервно бере участь у національному чемпіонаті, однак з 1994 року команда балансувала між Першою та Другою лігами.

Нагадаємо, напередодні Буковина на виїзді переграла харківський Металіст із рахунком 2:1.

Минулий сезон Буковина завершила на 7 місці в турнірній таблиці групи "Чемпіонська" Першої ліги, не зумівши піднятися у класі.