За крок до УПЛ: Буковина з дублем Дахновського переграла Металіст у 24 турі Першої ліги

Харківський Металіст у номінально домашньому матчі в Ужгороді поступився лідеру чемпіонату Першої ліги – чернівецькій Буковині.

Команди відкрили програму 24 туру, зустріч завершилась з рахунком 2:1 на користь гостей. Дублем у першому таймі відзначився півзахисник Віталій Дахновський. Металіст відповів влучним ударом Богдана Пороха на 80-й хвилині гри.

Буковина збільшила свою переможну серію в чемпіонаті до 8-ми ігор. Підопічні Сергія Шищенка впевнено лідирують в чемпіонаті і якщо Лівий Берег втратить очки, то забезпечать собі путівку в УПЛ.

Чемпіонат України – Перша ліга

24 тур, 17 квітня

Металіст (Харків) – Буковина (Чернівці) 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 12 Дахновський, 0:2 – 28 Дахновський, 1:2 – 80 Порох

Нагадаємо, у попередньому турі Буковина дотиснула Фенікс-Маріуполь, а Металіст поступився Лівому Берегу.