Ми переписали історію чернігівського футболу: президент ФК Чернігів – про вихід команди у півфінал Кубку України

Президент ФК Чернігів Юрій Синиця висловився щодо перемоги команди над Фенікс-Маріуполем в 1/4 фіналу Кубку України.

Керівник зазначив, що колектив переписав історію місцевого футболу, оскільки жодна чернігівська команда раніше не доходила до стадії півфіналу Кубку України.

"Ми переписали історію чернігівського футболу: жодна чернігівська команда ніколи не доходила до півфіналу. Ну, і залишилася моя маленька дитяча мрія – зіграти з Динамо. І ми вже дуже близько до цього. Дякую вам".

Також президент повідомив гравцям про рішення збільшити розмір обіцяних преміальних виплат за здобутий результат.

"Звісно, преміальні будуть більші, ніж ми казали – трошки більші, але це того варте. Дякую вам за цю емоцію, за те, що ви подарували Чернігову і нашим уболівальникам".

Поєдинок 1/4 фіналу Кубку України між Черніговом та Фенікс-Маріуполем завершився нульовою нічиєю в основний час, а в серії пенальті чернігівці здобули перемогу з рахунком 5:4 після промаху гравця маріупольців Віталія Горіна.

Сама зустріч відбулася 18 березня, оскільки напередодні гру довелося перенести через тривалу повітряну тривогу.

Нагадаємо, що раніше визначилися вже всі інші півфіналісти Кубку України. Ними стали київське Динамо, чернівецька Буковина та харківський Металіст 1925, які здолали Інгулець, ЛНЗ і Локомотив відповідно.