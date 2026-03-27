УАФ не дозволила Буковині зіграти з Динамо у Чернівцях
Буковина не зможе прийняти Динамо на домашньому стадіоні в Чернівцях у межах 1/2 фіналу Кубку України.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Буковина нещодавно звернулась до Української асоціації футболу з проханням провести гру саме в Чернівцях. Однак отримав відмову, оскільки домашня арена клубу не відповідає нормам УАФ.
"У листі УАФ повідомляється, що згідно з Регламентом Кубка України сезону-2025/26 та Регламентом інфраструктури стадіонів і заходів безпеки проведення змагань з футболу, матчі півфінальної стадії повинні проводитися виключно на аренах, які відповідають нормам щонайменше 3-ї категорії УАФ.
Оскільки стадіон "Буковина" на сьогодні офіційно належить до арен 2-ї категорії, він не має права приймати поєдинки такого високого рівня. Водночас в УАФ дипломатично відзначили позитивні зрушення в контексті інфраструктури нашого стадіону та висловили сподівання найближчим часом побачити домашню арену "жовто-чорних" у списку стадіонів 3-ї категорії", – йдеться в повідомленні.
Таким чином, матч Буковини та Динамо пройде не в Чернівцях, а на стадіоні іншого міста, яке визначать згодом.
Нагадаємо, чернівецький колектив в 1/4 фіналу у серії пенальті переграв ЛНЗ.