УАФ не дозволила Буковині зіграти з Динамо у Чернівцях

Буковина не зможе прийняти Динамо на домашньому стадіоні в Чернівцях у межах 1/2 фіналу Кубку України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Буковина нещодавно звернулась до Української асоціації футболу з проханням провести гру саме в Чернівцях. Однак отримав відмову, оскільки домашня арена клубу не відповідає нормам УАФ.

"У листі УАФ повідомляється, що згідно з Регламентом Кубка України сезону-2025/26 та Регламентом інфраструктури стадіонів і заходів безпеки проведення змагань з футболу, матчі півфінальної стадії повинні проводитися виключно на аренах, які відповідають нормам щонайменше 3-ї категорії УАФ. Оскільки стадіон "Буковина" на сьогодні офіційно належить до арен 2-ї категорії, він не має права приймати поєдинки такого високого рівня. Водночас в УАФ дипломатично відзначили позитивні зрушення в контексті інфраструктури нашого стадіону та висловили сподівання найближчим часом побачити домашню арену "жовто-чорних" у списку стадіонів 3-ї категорії", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, матч Буковини та Динамо пройде не в Чернівцях, а на стадіоні іншого міста, яке визначать згодом.

Нагадаємо, чернівецький колектив в 1/4 фіналу у серії пенальті переграв ЛНЗ.