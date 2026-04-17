УАФ представила новий трофей Кубка України

Олександр Булава — 17 квітня 2026, 15:25
Фото - Чемпіон (Микола Дендак)

Українська асоціація футболу представила оновлений трофей Кубка України.

Презентація відбулась під час конгресу організації.

На оновленому трофеї зображено герб України та напис: "Собі – честь. Україні слава".

Фото - Микола Дендак (Чемпіон)

Фінал Кубку України заплановано на 20 травня на "Арені Львів". Час гри визначиться згодом.

За підсумками 1/4 фіналу до четвірки найкращих команд турніру увійшли представники УПЛ – Динамо і Металіст 1925 та представники першої ліги – Буковина і Чернігів.

21 квітня

  • Буковина (Чернівці) – Динамо (Київ)

22 квітня

  • Металіст 1925 (Харків) – Чернігів (Чернігів)

Відзначимо, що "гірники" є чинними володарями трофея. Минулого сезону-2024/25 вони здолали Динамо Київ у серії 11-метрових.

Раніше повідомлялося, що Буковині довелося шукати нову арену, адже УАФ заборонила клубу проводити півфінал Кубку у Чернівцях, де місцевий стадіон не відповідає категорії, яка дозволила б приймати поєдинки такої стадії змагань.

