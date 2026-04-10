Буковина визначилась зі стадіоном, на якому прийме Динамо у півфіналі Кубку України

Чернівецька Буковина зіграє у півфіналі Кубку України проти київського Динамо на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі.

Про це повідомляє пресслужба "жовто-чорних".

Протистояння відбудеться у вівторок, 21 квітня. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Квитки на півфінальний матч Кубку України незабаром надійдуть у продаж.

Нагадаємо, що Буковині довелося шукати нову арену, адже УАФ заборонила клубу проводити півфінал Кубку у Чернівцях, де місцевий стадіон не відповідає категорії, яка дозволила б приймати поєдинки такої стадії змагань.

В іншому півфіналі харківський Металіст 1925 зустрінеться з Черніговом.

У чвертьфіналі команда Сергія Шищенка доволі сенсаційно у серії пенальті вибила з Кубку одного з лідерів поточного розіграшу УПЛ-2025/26 черкаський ЛНЗ.

Відзначимо, що чинним володарем трофею є донецький Шахтар, який минулого сезону-2024/25 здолав Динамо Київ у серії 11-метрових.