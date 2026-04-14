УАФ визначилась з місцем проведення фіналу Кубку України

Олександр Булава — 14 квітня 2026, 17:39
УАФ

Виконавчий комітет Української асоціації футболу обрав місце проведення фіналу Кубку України сезону-2025/26.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Вирішальний поєдинок заплановано на 20 травня на "Арені Львів". Час гри визначиться згодом, після консультацій із командами та транслятором.

За підсумками 1/4 фіналу до четвірки найкращих команд турніру увійшли представники УПЛ - Динамо і Металіст 1925 та представники першої ліги - Буковина і Чернігів.

21 квітня

  • Буковина (Чернівці) - Динамо (Київ)

22 квітня

  • Металіст 1925 (Харків) - Чернігів (Чернігів)

Відзначимо, що чинним володарем трофею є донецький Шахтар, який минулого сезону-2024/25 здолав Динамо Київ у серії 11-метрових.

Нагадаємо, що Буковині довелося шукати нову арену, адже УАФ заборонила клубу проводити півфінал Кубку у Чернівцях, де місцевий стадіон не відповідає категорії, яка дозволила б приймати поєдинки такої стадії змагань.

