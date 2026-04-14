УАФ визначилась з місцем проведення фіналу Кубку України
Виконавчий комітет Української асоціації футболу обрав місце проведення фіналу Кубку України сезону-2025/26.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Вирішальний поєдинок заплановано на 20 травня на "Арені Львів". Час гри визначиться згодом, після консультацій із командами та транслятором.
За підсумками 1/4 фіналу до четвірки найкращих команд турніру увійшли представники УПЛ - Динамо і Металіст 1925 та представники першої ліги - Буковина і Чернігів.
21 квітня
- Буковина (Чернівці) - Динамо (Київ)
22 квітня
- Металіст 1925 (Харків) - Чернігів (Чернігів)
Відзначимо, що чинним володарем трофею є донецький Шахтар, який минулого сезону-2024/25 здолав Динамо Київ у серії 11-метрових.
Нагадаємо, що Буковині довелося шукати нову арену, адже УАФ заборонила клубу проводити півфінал Кубку у Чернівцях, де місцевий стадіон не відповідає категорії, яка дозволила б приймати поєдинки такої стадії змагань.