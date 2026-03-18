Визначилися усі півфіналісти Кубку України-2025/26

Сергій Шаховець — 18 березня 2026, 16:21
Визначилися усі півфіналісти Кубку України-2025/26
УАФ

За підсумками чвертьфінальних поєдинків Кубку України визначилися усі півфіналісти сезону-2025/26.

Першим півфіналістом стало київське Динамо, яке завдяки голам Герреро та Піхальонка обіграло Інгулець (2:0).

У наступному чвертьфіналі першолігова Буковина сенсаційно вибила з турніру черкаський ЛНЗ. Переможець протистояння визначився у серії пенальті.

Харківський Металіст 1925 став третім півфіналістом. "Жовто-сині" не мали проблем із представником Другої ліги київським Локомотивом (3:0).

Останнім учасником півфіналу став Чернігів, який у серії пенальті переміг Фенікс- Маріуполь.

Таким чином, у півфіналі зіграють дві команди Української Прем'єр-ліги та два учасники чемпіонату в Першій лізі.

Півфіналісти Кубку України-2025/26

  • Буковина (Чернівці)
  • Металіст 1925 (Харків)
  • Динамо (Київ)
  • Чернігів (Чернігів)

Півфінальні пари Кубку України будуть визначені шляхом жеребкування, проведення якого заплановане на четвер, 19 березня. Церемонія розпочнеться об 11:00. Базова дата проведення півфінальних матчів – 22 квітня 2026 року.

