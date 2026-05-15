Буковина розтрощила ФК ЮКСА у 28 турі Першої ліги
У п'ятницю, 15 травня, стартував 28 тур чемпіонату України у Першій лізі.
Буковина продовжила свій безпрограшний рекордний серіал, на виїзді обігравши ФК ЮКСА. Дубль у свій актив записав Іван Тищенко, ще по голу в активі Дахновського та Підлепенеця.
Матч Металург - Чернігів було зупинено на 45-й хвилині через повітряну тривогу. Рішення щодо дати і часу догравання прийматиме ПФЛ.
Чемпіонат України – Перша ліга
28 тур, 15 травня
ЮКСА (Тарасівка) – Буковина (Чернівці) 0:5 (0:3)
Голи: 0:1 – 10 Дахновський, 0:2 – 21 Тищенко, 0:3 – Жданович (автогол), 0:4 – 60 Тищенко, 0:5 – 63 Підлепенець
Нагадаємо, минулого туру Чернігів з одеським Чорноморцем розписали мирову, Буковина знищила Ворсклу, Фенікс-Маріуполь розбив тернопільську Ниву, а Металіст переграв Поділля в 27 турі Першої ліги України.