Чернігів у серії пенальті переміг Фенікс-Маріуполь та став останнім півфіналістом Кубку України

Микола Літвінов — 18 березня 2026, 15:52
Чернігів у серії пенальті переміг Фенікс-Маріуполь та став останнім півфіналістом Кубку України
fc.chernihiv/instagram

У середу, 18 березня, відбулася остання чвертьфінальна зустріч Кубку України з футболу між Черніговом і Феніксом-Маріуполь.

Зустріч завершилася перемогою чернігівців у серії пенальті 0:1.

Матч мав відбутися 17 березня, але через дії країни-терориста та тривалу повітряну тривогу гру довелося перенести на наступний день.

Команди відіграли основний час без забитих м'ячів, так і не відкривши рахунок. У серії пенальті підопічні Валерія Чорного реалізували п'ять ударів проти чотирьох у суперника, а вирішальний промах у шостому раунді допустив гравець маріупольців Горін.

Кубок України
1/4 фіналу, 18 березня

Чернігів – Фенікс-Маріуполь 1:0 (0:0, пен. 5:4)

Серія пенальті: 0:1 – Романюк, 1:1 – Шаповал, 1:2 – Радченко, 1:2 – Новіков (нереалізований), 1:2 – Сидоренко (нереалізований), 2:2 – Тепляков, 2:3 – Балаба, 3:3 – Шалфєєв, 3:4 – Богданов, 4:4 – Романченко, 4:4 – Горін (нереалізований), 5:4 – Шумило

  • Чернігів: Татаренко, Картушов, Романченко, Зенченко, Шумило, Сердюк (Шаповал, 89), Мироненко, Койдан (Шалфєєв, 62), Столярчук (Тепляков, 71), Безбородько (Новиков, 62), Безгубченко.
  • Фенікс-Маріуполь: Жупанський, Гагун, Горін, Кисленко (Богданов, 68), Оріховський (Грицак, 81), Кучеров, Балаба, Ременяк, Синиця (Радченко, 90+3), Балан, Сидоренко.

Нагадаємо, що раніше визначилися вже всі інші півфіналісти Кубку України. Ними стали київське Динамо, чернівецька Буковина та харківський Металіст 1925, які здолали Інгулець, ЛНЗ і Локомотив відповідно.

