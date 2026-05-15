Буковина на тривалий термін втратила одного з ключових гравців
Петро Стасюк
ФК Буковина
Один із основним захисників Буковини Петро Стасюк зазнав перелому ключиці зі зміщенням, через що пропустить тривалий термін.
Про це повідомила пресслужба чернівецького клубу.
Гравець зазнав травми у поєдинку проти ФК ЮКСА в межах 28 туру Першої ліги та був замінений на 28-й хвилині.
Очікується, що йому знадобиться операція, а терміни відновлення становитимуть від двох до чотирьох місяців.
У поточному сезоні Стасюк провів 32 матчі у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 6 асистів.
Нагадаємо, Буковина ще у 26 турі достроково оформила чемпіонство і в наступному сезоні повернеться до УПЛ.