Буковина на тривалий термін втратила одного з ключових гравців

Один із основним захисників Буковини Петро Стасюк зазнав перелому ключиці зі зміщенням, через що пропустить тривалий термін.

Про це повідомила пресслужба чернівецького клубу.

Гравець зазнав травми у поєдинку проти ФК ЮКСА в межах 28 туру Першої ліги та був замінений на 28-й хвилині.

Очікується, що йому знадобиться операція, а терміни відновлення становитимуть від двох до чотирьох місяців.

У поточному сезоні Стасюк провів 32 матчі у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 6 асистів.

Нагадаємо, Буковина ще у 26 турі достроково оформила чемпіонство і в наступному сезоні повернеться до УПЛ.