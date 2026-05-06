УАФ оштрафувала Буковину на понад 600 тисяч гривень

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу наклав санкції на чернівецьку Буковину після матчу 1/2 фіналу Кубку України з київським Динамо (0:3).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Клуб покарали за порушення заходів безпеки, використання уболівальниками піротехніки та скандування нецензурного та образливого характеру на адресу арбітра. Загальна сума штрафу склала 625 тисяч гривень.

200 000 гривень – за повторне недотримання Буковиною вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме щодо перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні,

150 000 гривень – за повторне використання вболівальниками Буковини піротехнічних засобів

25 000 гривень – за здійснення вболівальниками скандувань нецензурного, образливого характеру на адресу арбітра матч

150 000 гривень – за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонніх осіб

100 000 гривень – за недотримання чернівецького клубу вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме щодо залучення стюардів при проведенні матчу.

Нагадаємо, напередодні підопічні Сергія Шищенка на виїзді обіграли Поділля 2:0. Це дозволили Буковині достроково виграти чемпіонат України у Першій лізі.