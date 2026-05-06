УАФ оштрафувала Буковину на понад 600 тисяч гривень
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу наклав санкції на чернівецьку Буковину після матчу 1/2 фіналу Кубку України з київським Динамо (0:3).
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Клуб покарали за порушення заходів безпеки, використання уболівальниками піротехніки та скандування нецензурного та образливого характеру на адресу арбітра. Загальна сума штрафу склала 625 тисяч гривень.
- 200 000 гривень – за повторне недотримання Буковиною вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме щодо перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні,
- 150 000 гривень – за повторне використання вболівальниками Буковини піротехнічних засобів
- 25 000 гривень – за здійснення вболівальниками скандувань нецензурного, образливого характеру на адресу арбітра матч
- 150 000 гривень – за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонніх осіб
- 100 000 гривень – за недотримання чернівецького клубу вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме щодо залучення стюардів при проведенні матчу.
Нагадаємо, напередодні підопічні Сергія Шищенка на виїзді обіграли Поділля 2:0. Це дозволили Буковині достроково виграти чемпіонат України у Першій лізі.