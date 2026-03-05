Металіст 1925 розгромив сенсаційний Локомотив та вийшов до півфіналу Кубку України

Харківський Металіст 1925 переміг київський Локомотив в межах 1/4 фіналу Кубку України, ставши третім півфіналістом.

Представник УПЛ забив три голи команді Другої ліги. У першому таймі Батон Забергджа красивим ударом з кута штрафного майданчика відправив м'яч у дальній кут воріт.

Локомотив не відсиджувався в обороні та намагався зловити суперника на контратаках. Втім, різниця в класі команд далася взнаки. На 69-й хвилині зустрічі нападник "жовто-синіх" Пітер Ітодо ударом з-за меж штрафного майданчика забив красень-гол у ворота "залізничників".

Остаточну крапку в матчі поставив Рашиця, реалізувавши свій шанс у компенсований час.

Кубок України

1/4 фіналу, 5 березня

Металіст 1925 (Харків) – Локомотив (Київ) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Забергджа, 2:0 – 69 Ітодо, 3:0 – 90+2 Рашиця

Зазначимо, що на шляху до чвертьфіналу Локомотив зумів вибити з Кубку України дві команди УПЛ: Колос у 1/32 фіналу та Верес у 1/16 фіналу, а також друголігову вінницьку Ниву у 1/8.

Нагадаємо, напередодні визначилися два півфіналісти Кубку України. Київське Динамо в домашньому матчі перемогло Інгулець (2:0), а Буковина у серії пенальті сенсаційно вибила з турніру ЛНЗ.

Останній матч чвертьфінальної стадії між Черніговом та Феніксом-Маріуполем відбудеться 17 березня.