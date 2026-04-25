Футболіст Буковини, який знепритомнів під час матчу з Динамо, звернувся до вболівальників

Сергій Шаховець — 25 квітня 2026, 11:47
Футболіст Буковини, який знепритомнів під час матчу з Динамо, звернувся до вболівальників
Андрій Бусько
ФК Буковина

Захисник Буковини Андрій Бусько записав звернення до вболівальників, у якому розповів про стан здоров'я.

Відео з 28-річним футболістом опублікував телеграм-канал ТаТоТаке.

Бусько вже пройшов усі обстеження в медичних закладах Чернівців та готується до повернення на футбольне поле.

"Хотів би усім подякувати за підтримку. Мені дуже приємно. Що на рахунок мого здоров'я – наразі пройшов багато обстежень, всі вони показали, слава Богу, що зі мною все гаразд. Сподіваюся, ви мене скоро побачите на футбольному полі", – сказав Бусько.

Нагадаємо, що Андрій Бусько знепритомнів у середині першого тайму півфіналу Кубку України між Буковиною та Динамо (0:3). Футболіста терміново відправили до обласної лікарні для обстеження.

Зазначимо, що Бусько виступає за Буковину з літа 2024 року. З того часу захисник зіграв за чернівецьку команду 42 матчі, у яких відзначився одним асистом. Портал Transfermarkt оцінює вихованця львівських Карпат у 150 тисяч євро.

