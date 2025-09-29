Зміна лідера, рекорд у Львові, відродження Полісся: підсумки 7-го туру УПЛ

В понеділок, 29 вересня, в Україні закінчився сьомий тур УПЛ, який розтягнувся на чотири дні. Чемпіон підбиває підсумки минулого туру вітчизняної першості.

Кудрівка – Епіцентр 2:1

Олександрія – Полтава 1:0

Зоря – Оболонь 0:0

Карпати – Динамо 3:3

ЛНЗ – Кривбас 0:0

Металіст 1925 – Колос 1:0

Рух – Шахтар 0:4

Верес – Полісся 1:4

Затяжне піке Динамо

Чемпіони України не можуть виграти вже третій тур поспіль! До нічиїх з Оболонню та Олександрією додалася нічия з Карпатами у Львові. І знову кияни втрачають перемогу на останніх секундах поєдинку.

Розпочався матч досить стрімко, господарі вже в середині першого тайму вели 2:0, завдяки голам Альвареса та Бруніньо. До перерви команда Шовковського один матч відіграла, а на початку другого тайму стрімко вийшла вперед.

Втім, довести гру до логічного завершення не вдалося – прикрої помилки припустився голкіпер Динамо Валентин Моргун, який помилився з вибором позиції у воротах під час останньої атаки львівського колективу. Що ж, кияни втрачають лідерство, а позиція Олександра Шовковського на чолі команди стала ще більш хиткою.

Новий лідер

За підсумками сьомого туру новим лідером сезону став Шахтар, що у звітному вік-енді не помітив львівський Рух – 4:0. Напередодні повернення Ліги конференцій на цьому тижні це має створити гарний настрій "гірникам" перед візитом до Абердіну.

Наразі підопічні Арди Турана одноосібно очолили турнірну таблицю, випереджаючи Динамо на два очки.

Претендент на Європу

Харківський Металіст 1925 продовжує перемагати та вже опинився на третьому місці. Після сенсаційної нічиєї з Шахтарем харків’яни здобули дві перемоги поспіль і продовжують переслідувати грандів.

В неділю Металіст 1925 завдяки голу Дениса Артюха мінімально переграв Колос, який якраз є головним конкурентом амбітних харків’ян у турнірній таблиці. На разі команди мають однакову кількість очок, але за рахунок кращої різниці саме Металіст 1925 розташувався на третьому щаблі.

Новачки не витримують темпу

У Полтави та Епіцентра, які дебютували в цьому сезоні в УПЛ, справи поки що йдуть не дуже – всього по одній перемозі на рахунку, якщо так продовжиться і надалі, то буде важко зачепитися за місце в еліті.

А ось третій дебютант Кудрівка виступає досить пристойно, маючи 11 очок в активі та комфортне місце в середині турнірної таблиці. У звітному турі Кудрівка якраз переграла Епіцентр.

Полісся повертається?

Після вильоту з єврокубків житомирське Полісся потроху повертається до звичних позицій. В понеділок "вовки" розгромили Верес, що стало для них третьою перемогою поспіль, після стількох же поразок. Житомирський колектив всього у двох очках від першої трійки. Попереду ще багато роботи для команди Руслана Ротаня.

Глядацький рекорд

8700 – саме стільки глядачів були присутні на матчі Карпати – Динамо на стадіоні "Україна". Львівському клубу вдалося переконати дирекцію УПЛ в можливості безпечно прийняти таку кількість вболівальників, тому від початку війни це є своєрідним рекордом.