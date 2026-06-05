Кудрівка та Агробізнес не визначили сильнішого в першому стиковому матчі за право грати в УПЛ

Кудрівка розписала нічию з Агробізнесом у першому стиковому матчі за право лишитися в УПЛ.

Господарі повністю контролювали хід зустрічі, володіючи м'ячем левову частку часу (63% проти 37%). Також вони мали відчутну перевагу в атакувальних діях, завдавши 5 ударів по воротах Агробізнеса.

Наставники обох команд намагалися освіжити гру в другому таймі серіями замін, проте жодному колективу забити гол так і не вдалося. Доля місця в Українській Прем'єр-лізі вирішиться у матчі-відповіді.

Чемпіонат України – УПЛ (плейоф)

Фінал, 1-й матч, 5 червня

Кудрівка – Агробізнес 0:0

Кудрівка: Яшков, Потімков, Векляк, Фарина, Мачелюк, Думанюк, Глущенко (Бєляєв, 68), Сторчоус (Нагнойний, 68), Козак (Кая Макоссо, 80), Овусу (Лєгостаєв, 80), Світюха (Пушкарьов, 58).

Агробізнес: Хмеловський, Гаврушко, Палюх, Нижник, Сидоренко, Слива, Сьомка (Козак, 71), Толочко (Шмигельський, 90+3), Теплий (Зінь, 78), Лень (Різник, 78), Кузьмин (Нич, 71).

Попередження: Думанюк, 30.

Матч-відповідь між Кудрівкою та Агробізнесом, у якій визначиться команда, яка буде виступати у наступному сезону в УПЛ, відбудеться 9 червня на полі Агробізнеса "Юність" у Волочиську. Початок зустрічі запланований на 18:00.

Нагадаємо, що 5 червня у першому стиковому матчі за право лишитися в УПЛ також зіграли Олександрія з Лівим Берегом, які розписали бойову нічию.