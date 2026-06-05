Людей подивились, себе показали: президент СК Полтава – про дебютний сезон в УПЛ та виліт у Першу лігу

Президент СК Полтава Сергій Іващенко підбив підсумки сезону УПЛ, в якому його команда зайняла останню сходинку в турнірній таблиці та знову понизилися у класі, наголосивши, що клубу не вистачило досвіду.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"Як можна оцінити дебютний сезон? Людей подивились, себе показали. Отримали новий досвід. Зрозуміло, недешевий, але теж досвід. Зрозуміли краще, що таке УПЛ, адже вся наша команда не мала досвіду виступів тут. Зараз ми побачили, що таке УПЛ, який рівень гравців, футболу, до якого треба тренуватись і старатись підійматись. Ось це і є результатами виступів в УПЛ.

Готуємось до виступів в Першій лізі. Будемо оновлювати та підсилювати склад. Кістяк команди залишиться таким самим, як і був – дуже багато гравців залишаться. Але будемо підсилюватись і, головне, омолоджуватись", – сказав президент клубу.

Напередодні стало відомо, що чинний чемпіон першості Шахтар став найрезультативнішим клубом УПЛ сезону-2025/26.