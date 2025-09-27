Зоря розійшлася миром з Оболонню в 7-му турі УПЛ

У суботу, 27 вересня, відбувся матч 7-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Зоря приймала Оболонь.

На жаль, команди не порадували вболівальників голами, звівши поєдинок у суху нічию 0:0.

Зоря трохи більше володіла м'ячем, однак на двох команди завдали лише 5 ударів у площину воріт.

Наразі Оболонь має 9 очок та посідає 8-му сходинку в турнірній таблиці, Зоря має на 1 бал менше та йде 10-ю. У наступному турі луганський клуб 3 жовтня зіграє проти Епіцентра, а Оболонь днем пізніше зустрінеться з Вересом.

Чемпіонат України – УПЛ

7 тур, 27 вересня

Зоря – Оболонь 0:0

Зоря: Сапутін, Жуніор, Джордан, Янич, Вантух, Слюсар, Попара, Саленко (Руан, 80), Мічин (Маткевич, 46), Андушич (Горбач, 80), Будківський

Оболонь: Сташків, Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Шевченка, Слободян (Бичек, 72), Курко, Чех (Прокопенко, 83), Теслюк (Устименко, 33, Суханов, 83), Нестеренко (Кулаковський, 72)

Попередження: 19 – Семенов, 23 – Мічин, 39 – Вантух, 47 – Чех, 76 – Саленко

Раніше відбувся ще один матчу туру, в якому Олександрія перемогла Полтаву.