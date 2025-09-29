Полісся з дебютним голом Брагару та дублем Філіппова не помітило Верес

Сьогодні, 29 вересня, програму сьомого туру Української Прем'єр-ліги закривало протистояння Вереса та Полісся.

За рахунок перемоги господарі поля мали можливість обігнати свого суперника у турнірній таблиці чемпіонату України. Проте все відбулося навпаки – гості виграли та відірвалися.

Доля поєдинку була вирішена ще в першому таймі, адже на перерву команди пішли за рахунку 3:0 на користь Полісся. На 12-й хвилині Олександр Філіппов вивів "зграю" вперед, після чого форвард оформив дубль. Розгром перших 45 хвилин доповнив Максим Брагару, який відзначився дебютним голом за Полісся з моменту свого переходу з київського Динамо.

У другому таймі підопічні Руслана Ротаня заспокоїлися, але це все одно не зупинило їх від четвертого результативного удару, якого завдав Томер Йосефі. Майже одразу Денис Ндукве забив гол престижу рівненського колективу, який став останнім у цій зустрічі – розгромна перемога Полісся з рахунком 4:1.

Чемпіонат Україна з футболу – УПЛ

7 тур, 29 вересня

Верес – Полісся 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 12 Філіппов, 0:2 – 37 Філіппов, 0:3 – 42 Брагару, 0:4 – 70 Йосефі, 1:4 – 72 Ндукве.

Верес: Горох – Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян – Харатін (73 Кучеров), Шарай (73 Нонго), Бойко, Куція (73 Годя) – Стень (46 Айдін), Ндукве (90+1 Пушкуца).

Полісся: Волинець – Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Бабенко, Велетень (81 Гуцуляк), Шепелєв (66 Йосефі), Андрієвський (66 Коста), Брагару (74 Назаренко) – Філіппов (66 Гайдучик).

Попередження: Ціпот – Бабенко, Андрієвський.

Турнірна таблиця УПЛ

