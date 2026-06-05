Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

В УПЛ визначилися стосовно ліміту легіонерів на сезон-2026/27

Олексій Мурзак — 5 червня 2026, 18:27
В УПЛ визначилися стосовно ліміту легіонерів на сезон-2026/27

Ліміт на легіонерів в Українській Прем'єр-лізі залишається незмінним на сезон-2026/27.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, це рішення було прийнято на онлай-нараді клубів, яка відбулася 4 червня.

"На вчорашній онлайн-нараді більшість клубів Прем'єр-ліги проголосувало проти послаблення ліміту на легіонерів до 8 іноземців. За зміну кількості легіонерів виступило лише 5 клубів – Шахтар, Полісся, Кривбас, Верес, Олександрія", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що питання не буде винесено на обговорення виконкомом УАФ.

Напередодні стало відомо, що криворізький Кривбас скористався опцією викупу ізраїльського півзахисника Бара Ліна.

Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

Олександрія розписала мирову із Лівим Берегом у першому стиковому матчі за право лишитися в УПЛ
Людей подивились, себе показали: президент СК Полтава – про дебютний сезон в УПЛ та виліт у Першу лігу
Шахтар став найрезультативнішою командою УПЛ сезону 2025/26: скільки в середньому за матч забивали "гірники"
Лідер Руха зацікавив два клуби УПЛ
Останній шанс Олександрії, випробування для Кудрівки: анонс перших матчів плейоф за місце в УПЛ

Останні новини