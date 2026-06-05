В УПЛ визначилися стосовно ліміту легіонерів на сезон-2026/27

Ліміт на легіонерів в Українській Прем'єр-лізі залишається незмінним на сезон-2026/27.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, це рішення було прийнято на онлай-нараді клубів, яка відбулася 4 червня.

"На вчорашній онлайн-нараді більшість клубів Прем'єр-ліги проголосувало проти послаблення ліміту на легіонерів до 8 іноземців. За зміну кількості легіонерів виступило лише 5 клубів – Шахтар, Полісся, Кривбас, Верес, Олександрія", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що питання не буде винесено на обговорення виконкомом УАФ.

Напередодні стало відомо, що криворізький Кривбас скористався опцією викупу ізраїльського півзахисника Бара Ліна.