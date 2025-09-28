Металіст 1925 обіграв Колос у 7-му турі УПЛ та вийшов на 2-е місце в турнірній таблиці

У неділю, 28 вересня, відбувся черговий матч 7-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Металіст 1925 переграв Колос.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 63-й хвилині забив Денис Антюх, для якого це взяття воріт стало дебютним у складі харківського клубу.

Завдяки цій перемозі Металіст 1925 набрав 17 очок та вийшов на 2-ге місце в турнірній таблиці УПЛ. Колос з 14-ма балами залишився 4-м.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

28 вересня, 7 тур

Металіст 1925 – Колос 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 63 Антюх

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк, Калюжний, Калітвинцев, Литвиненко (Чурко, 90), Антюх (Когут, 64), Ітодо (Мба, 74), Рашиця.

Колос: Пахолюк, Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков, Теллес, Гагнідзе, Ррапай (Краснічі, 76), Алефіренко (Кане, 66), Климчук (Оєвусі, 76), Гусол (Третьяков, 66)

Попередження: 41 – Ррапай. 54 – Цуріков, 57 – Антюх, 60 – Калюжний, 62 – Теллес, 80 – Козік, 83 – Мартинюк

Напередодні відбувся ще один матч туру, в якому ЛНЗ зіграв унічию з Кривбасом.