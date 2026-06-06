Маркевич не вірить у шанси Олександрії залишитися в УПЛ: Таке враження, що вони вже всі "на валізах"

Легендарний український тренер Мирон Маркевич розповів, що переглянув лише один стиковий матч за право грати наступного сезону в УПЛ-2026/27.

Його цитує Sport.ua.

Колишній наставник львівських Карпат, якого сватали у збірну України, зізнався, що дивився лише поєдинок між Олександрією та Лівим Берегом.

За його словами, перша половина зустрічі була повністю за командою Володимира Шарана. Натомість у другому таймі футболісти суперника проявили більше бажання до перемоги, тому нічия 1:1 є закономірним результатом першої гри.

"Мені здалося, що Лівий Берег більше хоче виграти у цьому протистоянні. Я десь більше поставлю на прохід Лівого Берега... Олександрія? Я не знаю, чи вони дограють сезон... Таке враження, що вони вже всі "на валізах". Володимир Шаран не дозволить такого настрою? Ні, ну те, що він не дозволяє, – то одне, а що в них там в головах!? Але так грати, як вони грали у другому таймі цього матчу, – просто недопустимо: вони просто ходили по футбольному полю. Непомітно, де з якого дивізіону команда? Так воно і є. Що Перша ліга України, що УПЛ, якщо не брати першу п'ятірку команд УПЛ, абсолютно такі самі, як і в Першій лізі України", – сказав Маркевич.

Матч-відповідь запланований на 9 червня. Початок – о 15:30 (за київським часом).

В іншому поєдинку Кудрівка та Агробізнес не змогли визначити переможця – нульова мирова. Головний тренер першолігового клубу Олександр Чижевський прокоментував результат першої гри. Друга зустріч відбудеться 9 червня о 18:00.

Раніше Маркевич оцінив сезон-2025/26 у виконанні київського Динамо.