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Маркевич не вірить у шанси Олександрії залишитися в УПЛ: Таке враження, що вони вже всі "на валізах"

Софія Кулай — 6 червня 2026, 11:41
Маркевич не вірить у шанси Олександрії залишитися в УПЛ: Таке враження, що вони вже всі на валізах
Мирон Маркевич
ФК Карпати Львів

Легендарний український тренер Мирон Маркевич розповів, що переглянув лише один стиковий матч за право грати наступного сезону в УПЛ-2026/27.

Його цитує Sport.ua.

Колишній наставник львівських Карпат, якого сватали у збірну України, зізнався, що дивився лише поєдинок між Олександрією та Лівим Берегом.

За його словами, перша половина зустрічі була повністю за командою Володимира Шарана. Натомість у другому таймі футболісти суперника проявили більше бажання до перемоги, тому нічия 1:1 є закономірним результатом першої гри.

"Мені здалося, що Лівий Берег більше хоче виграти у цьому протистоянні. Я десь більше поставлю на прохід Лівого Берега... Олександрія? Я не знаю, чи вони дограють сезон... Таке враження, що вони вже всі "на валізах".

Володимир Шаран не дозволить такого настрою? Ні, ну те, що він не дозволяє, – то одне, а що в них там в головах!? Але так грати, як вони грали у другому таймі цього матчу, – просто недопустимо: вони просто ходили по футбольному полю. Непомітно, де з якого дивізіону команда? Так воно і є. Що Перша ліга України, що УПЛ, якщо не брати першу п'ятірку команд УПЛ, абсолютно такі самі, як і в Першій лізі України", – сказав Маркевич.

Матч-відповідь запланований на 9 червня. Початок – о 15:30 (за київським часом).

В іншому поєдинку Кудрівка та Агробізнес не змогли визначити переможця – нульова мирова. Головний тренер першолігового клубу Олександр Чижевський прокоментував результат першої гри. Друга зустріч відбудеться 9 червня о 18:00.

Раніше Маркевич оцінив сезон-2025/26 у виконанні київського Динамо.

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