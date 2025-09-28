Два скасованих голи: Кривбас та ЛНЗ не виявили сильнішого у матчі 7-го туру УПЛ
Черкаське ЛНЗ та криворізький Кривбас розписали мирову в матчі сьомого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Попри "сухий" результат, м'яч двічі побував у сітці воріт. Спершу на 53 хвилині зустрічі арбітр відмінив гол Кривбаса через фол в атаці. На 81 хвилині суддя "повернув борг" Кривбасу, скасувавши гол Колоса через офсайд.
Обидві команди мали змогу відкрити рахунок, але у підсумку на вболівальників чекала нульова нічия.
Чемпіонат України з футболу – УПЛ
28 вересня, 7 тур
ЛНЗ – Кривбас 0:0
ЛНЗ: Паламарчук – Г. Пасіч, Дідик, Горін, Кузик – Пастух (Танковський 66), Рябов, Яшарі – Проспер, Ассінор, Дж. Беннетт (Суареш 46, Кравчук 78).
Кривбас: Кемкін – Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац – Араухо – Задерака, Твердохліб – Микитишин, Парако (Ндомбасі 78), Мендоза
Попередження: Рябов 18, Яшарі 27 – Бекавац 30, Парако 40
ЛНЗ після семи турів перебуває на 6 місці, маючи в активі 11 очок. Кривбас має 13 балів в активі та йде на 4 місці.
Нагадаємо, напередодні Карпати у божевільному матчі 7-го туру УПЛ вирвали нічию у Динамо. Також СК Полтава програла Олександрії, а Зоря та Оболонь обійшлись без забитих м'ячів.