Два скасованих голи: Кривбас та ЛНЗ не виявили сильнішого у матчі 7-го туру УПЛ

Черкаське ЛНЗ та криворізький Кривбас розписали мирову в матчі сьомого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Попри "сухий" результат, м'яч двічі побував у сітці воріт. Спершу на 53 хвилині зустрічі арбітр відмінив гол Кривбаса через фол в атаці. На 81 хвилині суддя "повернув борг" Кривбасу, скасувавши гол Колоса через офсайд.

Обидві команди мали змогу відкрити рахунок, але у підсумку на вболівальників чекала нульова нічия.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

28 вересня, 7 тур

ЛНЗ – Кривбас 0:0

ЛНЗ: Паламарчук – Г. Пасіч, Дідик, Горін, Кузик – Пастух (Танковський 66), Рябов, Яшарі – Проспер, Ассінор, Дж. Беннетт (Суареш 46, Кравчук 78).

Кривбас: Кемкін – Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац – Араухо – Задерака, Твердохліб – Микитишин, Парако (Ндомбасі 78), Мендоза

Попередження: Рябов 18, Яшарі 27 – Бекавац 30, Парако 40

ЛНЗ після семи турів перебуває на 6 місці, маючи в активі 11 очок. Кривбас має 13 балів в активі та йде на 4 місці.

Нагадаємо, напередодні Карпати у божевільному матчі 7-го туру УПЛ вирвали нічию у Динамо. Також СК Полтава програла Олександрії, а Зоря та Оболонь обійшлись без забитих м'ячів.