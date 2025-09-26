Кудрівка здолала Епіцентр у битві новачків УПЛ

Сьогодні, 26 вересня, стартував 7 тур Української Прем'єр-ліги Кудрівка вдома обіграла Епіцентр.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Епіцентр вийшов вперед на 33-й хвилині після розіграшу кутового. Владислав Мороз головою скинув м'яч у центр воротарського майданчика, де першим на добиванні був іспанець Йон Себеріо.

Господарі відігралися у другій половині гри. Артур Думанюк потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, й завдяки рикошету м'яч залетів у ворота.

Наприкінці зустрічі гравці Кудрівки заробили одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Андрій Тотовицький, принісши команді третю перемогу в сезоні УПЛ.

Чемпіонат України – УПЛ

7 тур, 26 вересня

Кудрівка – Епіцентр 2:1

Голи: 0:1 – 33 Себеріо, 1:1 – 65 Мороз (автогол), 2:1 – 85 Тотовицький (пен)

Перемога дозволила Кудрівці набрати 10 балів та піднятися одразу на шосту позицію в турнірній таблиці чемпіонату. Епіцентр з трьома очками в активі йде на передостанній, 15-й сходинці.