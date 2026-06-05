Олександрія розписала мирову із Лівим Берегом у першому стиковому матчі за право лишитися в УПЛ

Олександрія на домашній арені "Ніка" розписала нічию з Лівим Берегом у першому стиковому матчі за право лишитися в УПЛ.

Відкрив рахунок 22-річний нападник Папе Ндіага Яде. Підопічні Вадима Чернишенка виконували штрафний, у якому нігерійський нападник скористався відскоком від Євгена Банади та пробив у ворота суперника. Олександрійці продовжували тиснути на київську команду, проте забити другий гол не змогли.

На початку другого тайму Лівий Берег виконав ротацію, замінивши Дієгу та Венделла на Назарія Воробчака та Назара Волошина відповідно, й це принесло результат.

Вже на 52-й хвилині Вікентій Волошин використав передачу свого однопрізвищника та влучно прошив володіння Назара Макаренка, пробивши з лівого боку карного майданчика. Більше не здавалося, що Лівий Берег – аутсайдер цієї зустрічі.

На 78-й хвилині гри матч було перервано через повітряну тривогу. Після відновлення поєдинку команди намагалися вирвати перемогу, але нікому це не вдалося.

Чемпіонат України – УПЛ (плейоф)

Фінал, 1-й матч, 5 червня

Олександрія – Лівий берег 1:1

Голи: 1:0 – 21 Яде, 1:1 – 52 Вікентій Волошин

Олександрія: Макаренко, Шулянський (Боль, 68'), Феррейра, Беїратче, Огарков (Власюк, 75'), Ващенко, Яде, Мішньов (Черниш, 64'), Булеца, Цара, Кастільйо (Жонатан, 64').

Лівий берег: Жмурко, Соколов, Самар, Коваленко, Сідней, Банада, Косовський, Волошин В., Дієгу (Воробчак, 46'), Шастал, Венделл (Волошин Н., 46').

Матч-відповідь між Олександрією та Лівим Берегом, у якій визначиться команда, яка буде виступати у наступному сезону в УПЛ, відбудеться 9 червня. Початок зустрічі запланований на 15:30.

Сьогодні також свій перший матч у плейоф за право лишитися в УПЛ зіграють Кудрівка та Агробізнес о 15:30.

Нагадаємо, що колишній воротар Карпат Андрій Кліщук, а також чинний захисник "левів" Володимир Адамюк можуть стати гравцями Олександрії.