Сенсаційна Кудрівка, синхронні осічки ЛНЗ та Полісся, Оболонь шокує Колос: підсумки 29 туру УПЛ

29-й тур Української Прем'єр-ліги потішив несподіваними результатами. Перед вирішальними матчами чемпіонату загострилася боротьба за срібний комплект нагород. Першу перемогу у 2026 році здобула Олександрія, а Кудрівка зуміла відібрати очки в ЛНЗ.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки минулого туру УПЛ.

Субота, 16 травня

Неділя, 17 травня

Понеділок, 18 травня

Епіцентр вкотре засмутив фаворита

Команда з Кам'янець-Подільського стала справжньою грозою авторитетів. У 29-му турі Епіцентр вкотре засмутив команду з верхньої частини таблиці, відібравши важливі очки.

Серед підопічних Сергія Нагорняка варто виокремити Вадима Сидуна, який забив 8-й гол у сезоні. 21-річний футболіст розпочинав чемпіонат у статусі третього форварда за досвідченими Владиславом Супрягою та Андрієм Борячуком, але зумів у них виграти конкуренцію. Вихованець Карпат значно додав у грі в другій частині чемпіонату. Зокрема, у п'яти останніх матчах він виконав 5 результативних дій (4 голи та 1 асист).

Епіцентр збільшив свою безпрограшну серію до шести поєдинків. Натомість харків'яни не можуть здобути перемогу в п'яти матчах поспіль.

Перший "сухий" матч Суркіса, Ярмоленко навздогнав Реброва

Головний тренер Динамо Ігор Костюк провів сміливу ротацію складу в матчі з Полтавою, довіривши місце в основі 19-річному форварду Віталію Лобку та резервному голкіперу В'ячеславу Суркісу. Вихованці клубної академії не підвели наставника. Лобко заробив пенальті, а Суркіс відіграв поєдинок на "нуль".

Ще однією родзинкою поєдинку проти аутсайдера став 122-й гол Андрія Ярмоленка, який зрівнявся із Сергієм Ребровим за кількістю голів в елітному дивізіоні.

Кияни взяли реванш за поразку в першому колі, коли підопічні Павла Матвійченка сенсаційно перемогли тоді ще чинного чемпіона України.

Дубль Обаха допоміг Шахтарю обіграти Кривбас

Матч у Кривому Розі через повітряну тривогу розпочався із затримкою та кілька разів переривався. Арда Туран виставив змішаний склад з основних та резервних гравців. Ворота "гірників" вдруге у сезоні захищав Денис Твардовський.

У донеччан на 22-й хвилині на поле вийшов Проспер Обах, який став одним із героїв поєдинку. Дубль нігерійця та гол Траоре дозволили Шахтарю здобути виїзну перемогу.

У Кривбаса 11-й гол у чемпіонаті забив Глейкер Мендоза. Крім того, другий матч поспіль не залишає поле без забитого м'яча 19-річний Ярослав Шевченко. Підопічні Патріка ван Леувена дали бій чемпіонам та, попри поразку, залишаються в боротьбі за місце у топ-5.

Олександрія перервала рекордну безвиграшну серію

Срібний призер минулого чемпіонату здобув першу перемогу у 2026 році. У Львові команда Володимира Шарана впевнено взяла три очки в матчі з Рухом.

"Жовто-чорні" вирішили оновити рейтинг наймолодших дебютантів УПЛ, випустивши у старті 15-річного Іллю Бодака і 16-річного Дениса Гордєєва. Молодій команді Руха було складно протистояти Олександрії з Теді Царою та Браяном Кастільо.

Переможний результат уже не врятує "містян" від пониження в класі. Натомість Руху доведеться грати перехідні матчі проти бронзового призера Першої ліги.

Оболонь прорвало в матчі з Колосом

Перемога "пивоварів" над ковалівцями стала однією з несподіванок 29-го туру. До очного поєдинку Оболонь не вигравала 10 матчів поспіль та опинилася на межі зони перехідних матчів.

Швидкий гол Романа Волохатого в дебюті матчу зруйнував плани тренерського штабу Руслана Костишина. Ще до перерви кияни подвоїли перевагу завдяки дебютному голу в УПЛ Олександра Жовтенка.

Гравці Оболоні зуміли зберегти переможний рахунок, не дозволивши супернику забити.

Рятівні стандарти у виконанні Карпат

Втретє поспіль львівські Карпати розпочали гру без свого головного бомбардира – Бабукара Фаала. За відсутності гамбійця на позицію центрфорварда повернувся Ярослав Карабін, який у поточному сезоні ще не забив жодного гола.

За таких обставин роль бомбардира взяв на себе центральний захисник Владислав Бабогло. Капітан "левів" двічі результативно підключився під час розіграшів стандартів, оформивши дубль.

По завершенні західноукраїнського дербі головний тренер Вереса Олег Шандрук заперечив відсутність мотивації у своїх підопічних на останні матчі чемпіонату, відзначивши високий рівень Карпат.

Кудрівка повернула інтригу в боротьбі за виживання

Команда з Чернігівщини створила головну сенсацію туру, обігравши у Рівному черкаський ЛНЗ. Вирішальний гол Дениса Світюхи наприкінці зустрічі дозволив Кудрівці здобути важливу перемогу. Підопічні Олександра Протченка зберігають шанси покинути зону перехідних матчів, але в останньому турі їм потрібно буде перемогти Динамо та розраховувати на втрати очок прямих конкурентів.

"Фіолетові" самі собі створили проблеми на фініші чемпіонату, адже у разі перемоги над Кудрівкою могли гарантувати срібні медалі. Втім, відсутність ротації та повноцінного резерву не дозволила команді Віталія Пономарьова відкорковувати шампанське достроково.

Зоря зробила "подарунок" ЛНЗ

Житомирське Полісся не скористалося шансом вийти на друге місце в турнірній таблиці. Команді Руслана Ротаня потрібно було вигравати у Зорі та спокійно їхати на матч з Рухом за срібними нагородами.

Луганська Зоря вкотре продемонструвала виняткову мотивацію на останні матчі чемпіонату, які вже не мають турнірного значення. Завдяки нічийному результату з Поліссям команда Віктора Скрипника зберегла інтригу в чемпіонаті до останнього туру.

Найкращі бомбардири УПЛ сезону-2025/26

Лідери бомбардирської гонки Матвій Пономаренко та Пилип Будківський у 29-му турі не забивали та дозволили конкурентам скоротити відставання.

Наприкінці чемпіонату роззабивався Проспер Обах, який відзначився дублем у грі з Кривбасом та опинився у топ-5. Вінгер криворіжців Глейкер Мендоза довів кількість своїх забитих м'ячів до 11.

Результативно провів 29-й тур ветеран Динамо Андрій Ярмоленко, який забив 9-й гол у чемпіонаті.

Матвій Пономаренко (Динамо) – 12 (14 матчів)

Пилип Будківський (Зоря) – 12 (27)

Глейкер Мендоза (Кривбас) – 11 (26)

Петер Ітодо (Металіст 1925) – 10 (24)

Проспер Обах (Рух, Шахтар) – 10 (25)

Андрій Сторчоус (Кудрівка) – 10 (26)

Андрій Ярмоленко (Динамо) – 9 (21)

Бабукар Фаал (Карпати, Рух) – 9 (26)

Микола Гайдучик (Полісся) – 9 (29)

Турнірне положення команд

Перед останнім туром головна інтрига залишається в боротьбі за "срібло" та за рятівне 12-те місце.

Черкаський ЛНЗ втримався на другій сходинці та залишається головним фаворитом на здобуття другого комплекту нагород. Полісся скоротило відставання до одного очка, проте кращі шанси на "срібло" зберігають "фіолетові".

В нижній частині турнірної таблиці практично все вирішено – лише другий учасник перехідних матчів визначиться в останньому турі.

Останній 30-й тур Української Прем'єр-ліги стартує у четвер, 21 травня. Центральними матчами стануть поєдинки за участю ЛНЗ та Полісся, де визначиться володар срібних нагород.

Київське Динамо зберігає шанси на здобуття "бронзи". "Біло-сині" зустрінуться з Кудрівкою після фіналу Кубку України, які теж потрібні очки для збереження прописки в еліті.