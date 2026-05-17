Карпати з дублем Бабогло обіграли Верес у 29 турі УПЛ

У неділю, 17 травня, у Львові місцеві Карпати обіграли рівненський Верес у межах 29 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

Перший тайм гри пройшов за переваги львів'ян, які мали перевагу у володінні м'ячем і подали низку кутових. Найнебезпечнішим моментом став скасований гол після удару Яна Костенка через фол в атаці. Верес намагався відповідати на контратаках.

"Левів" вивів вперед на початку другої половини Владислав Бабогло, капітан головою замкнув подачу з кутового.

Згодом 27-річний захисник з Молдови оформив дубль. На цей раз оборонець був першим на м'ячі після навісу Дениса Мірошніченка зі штрафного удару.

Чемпіонат України – УПЛ

29 тур, 17 травня

Карпати (Львів) – Верес (Рівне) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 54 Бабогло, 2:0 – 70 Бабогло

Карпати: Домчак, Мірошніченко, Бабогло, Холод, Лях (Сич, 74), Ерікі (Едсон, 69), Чачуа, Рубчинський (Квасниця, 74), Алькайн, Костенко, Карабін (Бруніньйо, 46)

Верес: Кожухар, Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Протасевич (Сміян, 62), Бойко (Чечер, 46), Нійо, Фабрісіо, Баїя (Гонсалвеш, 46), Шарай (Матківський, 80), Стень (Мурашко, 62).

Попередження: Ерікі, 63, Чебер, 88, Костенко, 90+8 – Стамуліс, 88.

Карпати з 41 балом залишились на дев'ятій сходинці турнірної таблиці першості, Верес йде десятим, маючи в активі 31 очко.

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у стартовій грі дня Олександрія впевнено здолала Рух та здобула першу перемогу у 2026 році. Згодом Шахтар переграв Кривбас, а Оболонь була сильнішою в поєдинку з Колосом.