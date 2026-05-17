Оболонь переграла Колос у 29 турі УПЛ

У неділю, 17 травня, у Києві відбувся матч 29 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Оболонь обіграла Колос.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

"Пивовари" вийшли вперед уже на 4-й хвилині гри. Голкіпер Колоса Мацапура відбив дальній удар Ляха перед собою, а на добиванні вдало зіграв 25-річний півзахисник Роман Волохатий.

У середині тайму Оболонь у схожому стилі подвоїла перевагу. Мацапура знову відбив дальній удар перед собою, а на добиванні першим опинився 21-річний захисник Олександр Жовтенко.

Зазначимо, що гру на 73-й хвилині було перервано через повітряну тривогу.

Чемпіонат України – УПЛ

29 тур, 17 травня

Колос (Ковалівка) – Оболонь (Київ) 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 4 Волохатий, 0:2 – 29 Жовтенко

