Шахтар з дублем Оба переграв Кривбас у 29 турі УПЛ

У неділю, 17 травня, у Кривому Розі місцевий Кривбас поступився донецькому Шахтарю у межах 29 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 2:3.

Через повітряну тривогу гра розпочалася із запізненням, а згодом була перервана на 15-й хвилині. Попри це, Шахтар наприкінці тайму зумів двічі відзначитися. Спочатку Лассіна Траоре п’ятою замкнув подачу від Азарова, а згодом свій прохід ударом з лінії штрафного майданчика завершив Проспер Оба.

У другій половині скоротив відставання криворіжців Глейкер Мендоса. Венесуельський нападник пробив з-за меж штрафного майданчика, а м’яч за допомогою рикошету опинився у сітці воріт.

Проте майже одразу "гірники" повернули перевагу у два м’ячі. Проспер увійшов у штрафний майданчик суперника, обіграв захисника та пробив у кут воріт Кемкіна.

Попри це, Кривбас не здався і на 87-й хвилині зумів скоротити відставання до мінімуму – 19-річний Ярослав Шевченко замкнув передачу партнера у штрафному майданчику суперника.

Чемпіонат України – УПЛ

29 тур, 17 травня

Кривбас (Кривий Ріг) – Шахтар (Донецьк) 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Траоре, 0:2 – Оба, 1:2 – 58 Мендоса, 1:3 – 68 Оба, 2:3 – 87 Шевченко

Кривбас: Кемкін – Юрчец, Вілівальд, Джонс (Дібанго, 83), Бекавац (Боржес, 73) – Араухо, Шевченко, Джовані (Парако, 60) – Сек (Лін, 46), Мендоза, Мулик (Бутенко, 60)

Шахтар: Твардовський – Грам (Азаров, 14), Бондар, Назарина, Педро Енріке – Криськів, Бондаренко, Ізакі (Очеретько, 46) – Лукас (Швед, 79), Егіналду (Проспер Оба, 22), Траоре (Мейрелліш, 79)

Попередження: Араухо (23), Вілівальд (31), Джонс (52), Джованні (57), Бутенко (63) – Ізакі (34)

Кривбас після поразки залишився на шостій сходинці турнірної таблиці з 47 очками в активі. Водночас "гірники" здобули свою сьому поспіль перемогу в УПЛ.

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у стартовій грі дня Олександрія впевнено здолала Рух та здобула першу перемогу у 2026 році.