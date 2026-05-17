Олександрія впевнено здолала Рух та здобула першу перемогу у 2026 році

Недільну програму 29 туру Української Прем'єр-ліги відкрив поєдинок у Львові, в якому Олександрія здобула переконливу перемогу над Рухом.

Зустріч на "Арені Львів" завершилася з рахунком 3:1 на користь "містян".

Головний тренер господарів поля Іван Федик виставив у стартовому складі одразу двох дебютантів – 16-річного Гордєєва та 15-річного Бодака. Натомість "містяти" вийшли на гру бойовим складом.

Вже на 7-й хвилині підопічні Володимира Шарана вийшли вперед після точного удару Теді Цари. Наприкінці першого тайму гості подвоїли перевагу завдяки автоголу Копини, який зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Ндіага.

Початок другої половини гри став провальним для "жовто-чорних". На 15-й секунді Кастільйо зробив рахунок розгромним.

До честі гравців Руху вони не здалися та намагалися забити бодай гол престижу. У середині другого тайму Огарков збив Романа у штрафному майданчику. Одинадцятиметровий чітко виконав бразилець Таллес.

До фінального свистка рахунок на табло не змінився. Олександрія здобула свою першу перемогу у 2026 році.

Чемпіонат України – УПЛ

29 тур, 17 травня

Рух – Олександрія 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 7 Цара, 0:2 – 45+2 Копина (автогол), 0:3 – 46 Кастільйо, 1:3 – 72 Таллес (з пен.)

Рух: Клименко, Підгурський, Копина, Кітела, Роман, Притула, Таллес, Гордєєв (Рейляну, 46), Руніч (Алмазбеков, 46), Діалло (Гоч, 79), Бодак (Угрік, 46, Кислянка, 86)

Клименко, Підгурський, Копина, Кітела, Роман, Притула, Таллес, Гордєєв (Рейляну, 46), Руніч (Алмазбеков, 46), Діалло (Гоч, 79), Бодак (Угрік, 46, Кислянка, 86) Олександрія: Макаренко, Власюк, Огарков, Беіратче, Прокопенко (Шулянський, 18), Ващенко, Булеца (Боль, 84), Мишньов (Хмельовський, 73), Ндіага, Кастільйо (Хуссейн, 73), Теді Цара

Попередження: Діалло, 45+1 – Огарков, 45+1, Беіратче, 51, Кастільйо, 64

У турнірній таблиці суперники залишилися на своїх місцях. Олександрія посідає 15 сходинку та за підсумками сезону залишить УПЛ. Львівський Рух йде 14-м та зіграє у перехідних матчах проти третьої команди Першої ліги.

Нагадаємо, що у перших двох матчах 29-го туру УПЛ Динамо з голом Ярмоленка перемогло Полтаву, а Металіст 1925 та Епіцентр зіграли внічию.