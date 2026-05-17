Олександрія впевнено здолала Рух та здобула першу перемогу у 2026 році
Недільну програму 29 туру Української Прем'єр-ліги відкрив поєдинок у Львові, в якому Олександрія здобула переконливу перемогу над Рухом.
Зустріч на "Арені Львів" завершилася з рахунком 3:1 на користь "містян".
Головний тренер господарів поля Іван Федик виставив у стартовому складі одразу двох дебютантів – 16-річного Гордєєва та 15-річного Бодака. Натомість "містяти" вийшли на гру бойовим складом.
Вже на 7-й хвилині підопічні Володимира Шарана вийшли вперед після точного удару Теді Цари. Наприкінці першого тайму гості подвоїли перевагу завдяки автоголу Копини, який зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Ндіага.
Початок другої половини гри став провальним для "жовто-чорних". На 15-й секунді Кастільйо зробив рахунок розгромним.
До честі гравців Руху вони не здалися та намагалися забити бодай гол престижу. У середині другого тайму Огарков збив Романа у штрафному майданчику. Одинадцятиметровий чітко виконав бразилець Таллес.
До фінального свистка рахунок на табло не змінився. Олександрія здобула свою першу перемогу у 2026 році.
Чемпіонат України – УПЛ
29 тур, 17 травня
Рух – Олександрія 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 7 Цара, 0:2 – 45+2 Копина (автогол), 0:3 – 46 Кастільйо, 1:3 – 72 Таллес (з пен.)
- Рух: Клименко, Підгурський, Копина, Кітела, Роман, Притула, Таллес, Гордєєв (Рейляну, 46), Руніч (Алмазбеков, 46), Діалло (Гоч, 79), Бодак (Угрік, 46, Кислянка, 86)
- Олександрія: Макаренко, Власюк, Огарков, Беіратче, Прокопенко (Шулянський, 18), Ващенко, Булеца (Боль, 84), Мишньов (Хмельовський, 73), Ндіага, Кастільйо (Хуссейн, 73), Теді Цара
Попередження: Діалло, 45+1 – Огарков, 45+1, Беіратче, 51, Кастільйо, 64
У турнірній таблиці суперники залишилися на своїх місцях. Олександрія посідає 15 сходинку та за підсумками сезону залишить УПЛ. Львівський Рух йде 14-м та зіграє у перехідних матчах проти третьої команди Першої ліги.
Нагадаємо, що у перших двох матчах 29-го туру УПЛ Динамо з голом Ярмоленка перемогло Полтаву, а Металіст 1925 та Епіцентр зіграли внічию.