Металіст 1925 продовжив безвиграшну серію після нічиєї з Епіцентром у 29 турі УПЛ

У суботу, 16 травня, відбувся матч 29 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Металіст 1925 зіграв внічию з Епіцентром.

Зустріч у Житомирі на Центральному міському стадіоні завершилася з рахунком 1:1.

У складі номінальних господарів поля дебютував голкіпер Ярослав Проценко. Саме його вивірена передача на 22-й хвилині зустрічі стала результативною.

Вінгер "жовто-синіх" Батон Збергджа отримав пас від свого воротаря і з лінії штрафного майданчика пробив повз Микиту Федотова.

Гості відігралися у другому таймі. Нападник Епіцентра Сидун скористався помилкою захисника Металіста 1925 та холоднокровно реалізував гольовий момент.

Наприкінці зустрічі хавбеки харків'ян Рашиця та Баптістелла могли вирвати перемогу для своєї команди, але надійно зіграв голкіпер Епіцентра.

У підсумку Металіст 1925 не зміг перервати безвиграшну серію, яка триває вже п'ять матчів.

Чемпіонат України – УПЛ

29 тур, 16 травня

Металіст 1925 (Харків) – Епіцентр (Кам'янець-Подільський) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Забергджа, 1:1 – 74 Сидун

Металіст 1925: Проценко, Крупський, Дубко, Шабанов, Мартинюк, Павлюк, Кастільо (гаджиєв, 61), Калітвінцев (Рашиця, 46), Аревало (Литвиненко, 61), Забергджа (Баптістелла, 80), Мба (Когут, 46)

Епіцентр: Федотов, Олівейра, Ніл, Григоращук, Танчик (Кирюханцев, 80), Миронюк, Запорожець, Ковалець (Сіфуентес, 46), Маткевич (Себеріо, 56), Супряга (Сидун, 46), Демченко

У турнірній таблиці Металіст 1925 піднявся з шостого на п'яте місце. Втім, харків'ян можуть обійти Кривбас і Колос, які зіграють свої матчі у неділю. Епіцентр залишився на 11 місці, маючи в активі 31 очко.

В іншому матчі першого ігрового дня 29 туру УПЛ Динамо з голом Ярмоленка переміг Полтаву.