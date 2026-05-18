Кудрівка сенсаційно обіграла ЛНЗ у 29 турі УПЛ

Софія Кулай — 18 травня 2026, 14:54
Кудрівка та ЛНЗ провели свою очну зустріч 29-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26, яка завершилася 18 травня.

Перша половина зустрічі минула без результативних ударів.

Єдиний та переможний гол у зустрічі уболівальники побачили на 80-й хвилині гри. Світюха результативно замкнув асист від Козака, несподівано вивівши господарів уперед.

Чемпіонат України – УПЛ
29 тур, 18 травня

Кудрівка – ЛНЗ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 80 Світюха

Кудрівка: Яшков, Мачелюк, Векляк, Коллахуазо, Фарина, Сторчоус (85 Потімков), Думанюк, Кая Макоссо (74 Нагнойний), Козак, Глущенко (65 Світюха), Овусу (74 Лєгостаєв).

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Горін, Драмбаєв, Кузик, Дідик, Якубу (62 Муравський), Пастух, Твердохліб (45+1 Танковський), Микитишин (69 Яшарі), Ассінор (62 Кравчук).

Попередження: Світюха, 70, Овусу, 72, Горін, 81

Після цієї перемоги Кудрівка набрала вже 28 балів та посідає 13-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Тоді як ЛНЗ залишився при своїх 57 очках та другій позиції, відставання від третього житомирського Полісся скоротилося лише до одного пункту.

Відзначимо, що команда Руслана Ротаня теж не змогла набрати три очки у цьому турі, розписавши нічию із луганською Зорею (0:0).

