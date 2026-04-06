Карпати зупинили Динамо, розбірки аутсайдерів, ЛНЗ познущався над Кривбасом: підсумки 22 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга повернулася після міжнародної паузи, викликаної матчами збірних. 22-й тур не розчарував вболівальників, подарувавши цікаві поєдинки з несподіваними результатами.

"Чемпіон" у традиційному огляді згадує найцікавіші події 22-го туру.

П'ятниця, 3 квітня

Субота, 4 квітня

Неділя, 5 квітня

Понеділок, 6 квітня

Полтава зіпсувала повернення Шарана

У матчі-відкритті 22-го туру зустрічалися головні аутсайдери ліги – Полтава та Олександрія. "Містяни" приїхали в Кропивницький за трьома очками. Впевненості гостям додавав Володимир Шаран, який втретє повернувся на тренерський місток Олександрії.

Старт поєдинку перевершив усі очікування. "Містяни" легко забили три голи номінальним господарям, сподіваючись, нарешті, перервати 14-матчеву безвиграшну серію. Втім, варто віддати належне полтавцям, які не здалися та проявили характер. Підопічні Павла Матвійченка зуміли відігратися, врятувавшись від неминучої поразки.

Металіст 1925 підписав мирову з Колосом в присутності Світоліної та Стаховського

Поєдинок у Ковалівці відвідали легенди українського тенісу Еліна Світоліна та Сергій Стаховський. Зіркові спортсмени не дочекалися забитих голів, але стали свідками сутички футболістів наприкінці матчу.

За надмірні емоції червону картку заробив Іван Калюжний. Півзахисника збірної України не вистачатиме Металісту в наступному турі, коли харків'яни зустрінуться з Динамо.

Карпати зупинили переможну ходу Динамо

Львівські Карпати створили головну сенсацію туру, перемігши у Києві Динамо. Підопічні Франа Фернандеса перервали переможну серію "біло-синіх" та не дозволили Пономаренку оновити бомбардирський рекорд.

Швидкий гол "зелено-білих" збив з пантелику киян. Упродовж гри м'яч вперто не йшов у ворота Домчака. На 80-й хвилині Пономаренко все ж заштовхав шкіряного в рамку Карпат. Втім, радість бомбардира була передчасною. Рефері зустрічі Дмитро Панчишин скасував гол після підказки арбітра ВАР Олексія Деревинського.

Вболівальники могли відчути легке дежавю, адже схожий епізод трапився у матчі Динамо з Поліссям, коли скасували гол Емерллаху...

Та на цьому неприємності для Динамо не закінчилися: за суперечки з арбітром Пономаренко отримав червону картку й тепер пропустить наступний тур.

Після поєдинку в Києві думки експертів розділилися: порушував правила Пономаренко чи ні? Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар вважає, що Панчишин вірно трактував епізод. Натомість колишній тренер Карпат Мирон Маркевич по-філософськи відмітив, що гол скоріше був.

Які наслідки будуть після суперечливого моменту біля воріт Домчака – покаже час. Залишається лише сподіватися, що президент Динамо Ігор Суркіс не буде збирати фронду з ображених та призначати віцепрезидентом клубу когось із топ-боксерів надважкого дивізіону.

ЛНЗ утримався на першому місці, а Шахтар потренувався перед єврокубками

Криворізький Кривбас не витримав гонки за медалями. Симпатична команда Патріка ван Леувена нічого не змогла протиставити академічній грі ЛНЗ.

Підопічні Віталія Пономарьова сповна скористалися помилками захисників Кривбасу, забивши три голи Кемкіну. Завдяки цій перемозі ЛНЗ залишився на першому місці турнірної таблиці.

У неділю відбувся також матч головних фаворитів на чемпіонство. "Гірники" у тренувальному режимі здобули перемогу над львівським Рухом. Усі голи в донеччан забивали бразильці.

Арда Туран провів ротацію складу, адже 9 квітня Шахтар зіграє перший чвертьфінальний поєдинок Ліги конференцій проти АЗ.

Полісся втратило шанс відірватися від Динамо

Під час міжнародної перерви Полісся здобуло перемогу над Динамо (1:0) в товариському матчі. Спаринг із сильним суперником мав сприяти підготовці до гри з Вересом.

Однак команда Олега Шандрука це не Динамо, а тому гра проходила за іншого сценарію. У першому таймі суперники обмінялися голами, а в другій половині зустрічі спіймав кураж голкіпер Вереса Гороха. Фінальний штурм не приніс дивідендів команді Руслана Ротаня. У підсумку "вовки" розжилися одним заліковим пунктом замість трьох.

Порятунок Оболоні, Епіцентр покидає небезпечну зону

Оболонь та Зоря підготували глядачам справжній трилер. Упродовж 65 хвилин ігрового часу команди забили п'ять голів. Господарі поля щоразу знаходили сили, щоб відігратися після пропущеного м'яча. Це правило підтвердилося на 84-й хвилині, коли джокер "пивоварів" Тарас Лях влучним ударом приніс нічию своїй команді.

Підопічні Віктора Скрипника вже не вперше втрачають перемогу на останніх хвилинах. Навесні "чорно-білі" у схожому стилі розписали бойову нічию з Кудрівкою (2:2).

Епіцентр у битві за 6 очок переміг Кудрівку. Навіть раннє вилучення не допомогло команді з Чернігівщини врятуватися від поразки.

Героєм та одночасно антигероєм зустрічі став вихованець академії мадридського Атлетико Карлос Рохас. Іспанець під час святкування забитого голу зняв футболку, забувши, що вже має в пасиві жовту картку. Така поведінка гравця на 56-й хвилині поєдинку могла дорого коштувати Епіцентру.

Найкращі бомбардири УПЛ сезону-2025/26

У бомбардирській гонці знову тривладдя. Після незарахованого голу Пономаренка форварда Динамо наздогнали Пилип Будківський та Бабукар Фаал. Тепер у трьох нападників по 9 забитих м'ячів.

Матвій Пономаренко (Динамо) – 9 (11 матчів)

Пилип Будківський (Зоря) – 9 (19)

Бабукар Фаал (Карпати, Рух) – 9 (22)

Микола Гайдучик (Полісся) – 8 (22)

Неманья Андушич (Зоря) – 7 (17)

Проспер Обах (Шахтар, ЛНЗ) – 7 (18)

Єгор Твердохліб (ЛНЗ, Кривбас) – 7 (19)

Андрій Сторчоус (Кудрівка) – 7 (19)

Марк Ассінор (ЛНЗ) – 7 (20)

Бруніньйо (Карпати) – 7 (21)

Юрій Климчук (Колос) – 7 (22)

У турнірній таблиці продовжують лідирувати ЛНЗ та Шахтар, які мають по 50 очок. Полісся та Динамо через втрату очок відстали від конкурентів на 7 та 9 балів відповідно.

Епіцентр покинув зону перехідних матчів, піднявшись на 11 місце. Натомість Кудрівка опустилася на 13 сходинку.

Наступний 23-й тур стартує вже у п'ятницю, 10 квітня. У центральному протистоянні зійдуться лідери чемпіонської гонки – ЛНЗ та Шахтар.