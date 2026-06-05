Динамо отримало понад мільйонний штраф від КДК УАФ

Київське Динамо отримало покарання за підсумками матчу 26 туру УПЛ проти Шахтаря та фіналу Кубку України, де "біло-синім" протистояв Чернігів.

Про це повідомляє УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув матеріали щодо "Класичного" й оштрафував столичний клуб на 500 тисяч гривень за повторне використання вболівальниками Динамо піротехніки. Також на 200 тисяч – за недотримання киянами додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме щодо перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні.

15 тисяч штрафу "біло-сині" мають сплатити за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонніх осіб, на 100 тисяч їх оштрафували за повторне здійснення вболівальниками скандувань нецензурного, образливого характеру на адресу арбітра матчу. Також КДК УАФ зобов'язав Динамо сплатити грошовий внесок у розмірі 300 тисяч та провести наступний домашній матч із частково закритими секторами за демонстрацію фанатами клубу символіки дискримінаційного характеру.

До того ж киян оштрафували на 230 тисяч гривень за повторне використання вболівальниками клубу піротехніки під час фіналу Кубку України проти Чернігова. Тож сумарно Динамо має сплатити штраф у розмірі 1 мільйон 345 тисяч гривень.

Нагадаємо, що "біло-сині" завершили сезон-2025/26 на четвертому місці в УПЛ. Вони виграли Кубок України, тож у наступній кампанії гратимуть у кваліфікації Ліги Європи.